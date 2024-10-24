نحو 200 شهيد وجريح في مجزرتين بمخيمي جباليا والنصيرات بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭: ‬‮«‬مجزرة‭ ‬بشعة‭ ‬الآن‭ ‬تحدث‭ ‬بمنطقة‭ ‬شارع‭ ‬الهوجا‭ ‬بلوك‭ ‬7‭ ‬بمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬والحديث‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬شهيداً‭ ‬وجريحاً‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بالتدخل‭ ‬لإنقاذهم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬ومصادر‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬مناشدات‭ ‬لعشرات‭ ‬المصابين‭ ‬والشهداء‭ ‬والمفقودين‭ ‬بقصف‭ ‬مربع‭ ‬سكني‭ ‬لعائلة‭ ‬أبو‭ ‬راشد‭ ‬وعقل‭ ‬داخل‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬الهوجا،‭ ‬ولم‭ ‬تستطيع‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬وقف‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬بفعل‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭: ‬‮«‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬قصفتها‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬تعود‭ ‬لعائلات‭ ‬النجار‭ ‬وأبو‭ ‬العوف‭ ‬وسلمان‭ ‬وحجازي‭ ‬وأبو‭ ‬القمصان‭ ‬وعقل‭ ‬وأبو‭ ‬راشد‭ ‬وأبو‭ ‬الطرابيش‭ ‬وزقول‭ ‬وشعلان‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والمصابين‭ ‬في‭ ‬مجزرة‭ ‬كبيرة‭ ‬يرتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬بحق‭ ‬المواطنين‭ ‬بتفجيره‭ ‬11‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬بلوك‭ ‬7‭ ‬بمنطقة‭ ‬الهوجا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أكد‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬17‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬حماس‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مدرسة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬النصيرات‭ ‬والحصيلة‭ ‬الأولية‭ ‬17‭ ‬شهيدا‭ ‬وعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬وصفت‭ ‬حالتهم‭ ‬بالخطيرة‮»‬‭.

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وأكد‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬قصف‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬التابع‭ ‬لحماس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬كان‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬تضم‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬وأن‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬الذين‭ ‬شردهم‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭ ‬وقصف‭ ‬أحياءهم‭ ‬المدنية‭ ‬السكنية‮»‬‭.

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬زعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭.

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وشهدت‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬استهداف‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬حيلت‭ ‬بدورها‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬نزوح‭.

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وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬زملائهم‭ ‬قتل‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اُعتقل‭ ‬آخر‭ ‬أثناء‭ ‬توجهه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭. ‬

ورفض‭ ‬المسؤولون‭ ‬بمجال‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الثلاثة،‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬نفدت‭ ‬منها‭ ‬الإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬والوقود،‭ ‬الأوامر‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفيات‭ ‬أو‭ ‬ترك‭ ‬المرضى‭ ‬دون‭ ‬رعاية‭. ‬

وقالت‭ ‬مديرية‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬موظفيها‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬عملياتها‭. ‬وتسبب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أفرادها‭ ‬واعتقل‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬فيما‭ ‬قصفت‭ ‬دبابة‭ ‬شاحنة‭ ‬الإطفاء‭ ‬الوحيدة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إن‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬تُركوا‭ ‬‮«‬دون‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬إنسانية‭ ‬أو‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬إسعاف‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬42847‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬100544‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬بإجلاء‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬واعتقل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬مسلحون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بجباليا،‭ ‬وهي‭ ‬هدف‭ ‬لتصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭. ‬

وأججت‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬مخاوف‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقوم‭ ‬بإخلاء‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬عازلة‭ ‬غير‭ ‬مأهولة‭ ‬للجيش‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لعودة‭ ‬المستوطنين‭ ‬الذين‭ ‬انسحبوا‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬