نحو 200 شهيد وجريح في مجزرتين بمخيمي جباليا والنصيرات بغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قطاع غزة
– الوكالات: أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مربعا سكنيا في مخيم جباليا، مرتكبة مجزرة راح ضحيتها 150 قتيلا وجريحا.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني: «مجزرة بشعة الآن تحدث بمنطقة شارع الهوجا بلوك 7 بمخيم جباليا والحديث يدور حول أكثر من 150 شهيداً وجريحاً ولا يوجد من يقوم بالتدخل لإنقاذهم».
وأشار شهود عيان ومصادر من قطاع غزة إلى أن هناك «مناشدات لعشرات المصابين والشهداء والمفقودين بقصف مربع سكني لعائلة أبو راشد وعقل داخل مخيم جباليا في شارع الهوجا، ولم تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم حتى اللحظة بعد إعلان وقف الخدمات الطبية بفعل العدوان المستمر على شمال غزة».
وأضافت المصادر: «المنازل التي قصفتها طائرات الاحتلال قبل قليل في مخيم جباليا تعود لعائلات النجار وأبو العوف وسلمان وحجازي وأبو القمصان وعقل وأبو راشد وأبو الطرابيش وزقول وشعلان». وأوضح الدفاع المدني أن هناك «عددا كبير من الشهداء والمصابين في مجزرة كبيرة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بحق المواطنين بتفجيره 11 منزلا في بلوك 7 بمنطقة الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة».
وفي وقت سابق أكد الدفاع المدني في غزة أمس استشهاد 17 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية طالت مدرسة في النصيرات بوسط قطاع غزة في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: «الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة الشهداء في منطقة النصيرات والحصيلة الأولية 17 شهيدا وعشرات الجرحى منهم من وصفت حالتهم بالخطيرة».
وأكد مستشفى العودة في النصيرات عدد الشهداء جراء «قصف الاحتلال».
وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن «جيش الاحتلال كان يعلم أن المدرسة تضم آلاف النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية السكنية».
من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حماس في الغارة على المدرسة.
وشهدت الأشهر الأخيرة استهداف القوات الإسرائيلية للعديد من المدارس في قطاع غزة التي حيلت بدورها إلى مراكز نزوح.
وقال مسعفون في المستشفى الإندونيسي، أحد المستشفيات الثلاثة التي لا تزال تعمل في المنطقة، أمس إن أحد زملائهم قتل جراء القصف الإسرائيلي في حين اُعتقل آخر أثناء توجهه إلى العمل.
ورفض المسؤولون بمجال الصحة في المستشفيات الثلاثة، التي تقول إنها نفدت منها الإمدادات الطبية والغذائية والوقود، الأوامر الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات أو ترك المرضى دون رعاية.
وقالت مديرية الدفاع المدني إن الهجمات الإسرائيلية على موظفيها أدت إلى تعليق عملياتها. وتسبب الجيش الإسرائيلي في إصابة ثلاثة من أفرادها واعتقل خمسة آخرين فيما قصفت دبابة شاحنة الإطفاء الوحيدة التابعة لها.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن الناس في تلك المناطق تُركوا «دون أي خدمات إنسانية أو طبية أو إسعاف».
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس إن 42847 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 100544 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر.
وقال جيش الاحتلال إنه أمر بإجلاء أعداد كبيرة من المدنيين واعتقل أكثر من 200 يشتبه في أنهم مسلحون في شمال القطاع وتحديدا في المنطقة المحيطة بجباليا، وهي هدف لتصعيد عسكري إسرائيلي مستمر منذ أسابيع.
وأججت العملية في الشمال مخاوف بين الفلسطينيين من أن القوات الإسرائيلية تقوم بإخلاء المنطقة من أجل إنشاء منطقة عازلة غير مأهولة للجيش بعد الحرب أو تمهيد الطريق لعودة المستوطنين الذين انسحبوا من غزة في عام 2005.
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