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واشنطن والدوحة تعلنان استئنافا وشيكا للمفاوضات حول غزة

10/24/2024 7:06:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬أمس‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬من‭ ‬الدوحة‭ ‬إن‭ ‬الوسطاء‭ ‬يبحثون‭ ‬خيارات‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المراوحة‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مقترح‭ ‬أمريكي‭.
‬وجاءت‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكن‭ ‬لقطر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬إقليمية‭ ‬هي‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬له‭ ‬للمنطقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬وتأتي‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬كافة‭ ‬مساعيه‭ ‬السابقة‭ ‬لإنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.
‬لكن‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وجد‭ ‬الأمريكيون‭ ‬نافذة‭ ‬جديدة‭ ‬لإمكان‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة‭ ‬بعدما‭ ‬قتلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحفيين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬خيارات‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬والخطوات‭ ‬التالية‭ ‬لدفع‭ ‬العملية‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬وأتوقع‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬مفاوضونا‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الشريكين‭ ‬يسعيان‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬الانسحاب،‭ ‬وحتى‭ ‬لا‭ ‬تتمكن‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬نفسها،‭ ‬وحتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬حياته‭ ‬ومستقبله‮»‬‭.
‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم،‭ ‬وبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للناس‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬إن‭ ‬وفديَن‭ ‬مفاوضَين‭ ‬أمريكيا‭ ‬وإسرائيليا‭ ‬سيزوران‭ ‬الدوحة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ورفض‭ ‬بلينكن‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬عن‭ ‬المفاوضات‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬تواصلت‭ ‬قطر‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬السنوار‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بالإنجليزية‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬عاودنا‭ ‬التواصل‭.. ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭. ‬لقد‭ ‬عقدنا‭ ‬بعض‭ ‬الاجتماعات‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬وضوح‭ ‬بشأن‭ ‬الطريق‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬السنوار‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬متعنتا‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬توسطت‭ ‬فيها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬ومصر‭ ‬سعيا‭ ‬لاتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وأسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭.
‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬إنه‭ ‬تحدث‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬حماس‭ ‬مستعدة‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدما،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المصريون‭ ‬والقطريون‭ ‬بالضبط‮»‬‭. ‬

ولكنه‭ ‬قال‭ ‬للصحفيين‭ ‬الأربعاء‭ ‬أثناء‭ ‬مغادرته‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬مع‭ ‬رحيل‭ ‬السنوار‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬العقبة‭ ‬الأساسية‭ ‬أمام‭ ‬تحقيق‭ ‬اتفاق‭ ‬الرهائن،‭ ‬هناك‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬لإعادتهم‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬الهدف‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المنتقدين‭ ‬للسياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وخارجها‭ ‬يرون‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬لا‭ ‬تنحصر‭ ‬بحماس،‭ ‬بل‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬فشل‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬الداعمة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬سياسيا‭ ‬وعسكريا،‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تلقت‭ ‬أسلحة‭ ‬أمريكية‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬إن‭ ‬خطة‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مايو‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬على‭ ‬الطاولة،‭ ‬لكنه‭ ‬ألمح‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاستكشاف‭ ‬‮«‬أطر‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬للسعي‭ ‬إلى‭ ‬تحرير‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭. ‬ولفت‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬‮«‬خيارات‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭.
‬وأوضح‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندرس‭ ‬خيارات‭ ‬مختلفة‭. ‬لم‭ ‬نحدد‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬حماس‭ ‬مستعدة‭ ‬للمشاركة،‭ ‬لكن‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬هي‭ ‬جمع‭ ‬المفاوضين‭ ‬سنعرف‭ ‬أكثر‭ ‬بالتأكيد‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

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