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خلال قمة مجموعة البريكس.. وزير الخارجية: البحرين تقدر الرؤية والأهداف التي تجسدها هذه المجموعة الطموحة

10/24/2024 7:06:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬البريكس،‭ ‬التي‭ ‬تُعقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬التعددية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‭ ‬والأمن‭ ‬العالميين‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قازان‭ ‬بجمهورية‭ ‬تتارستان‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬برئاسة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬وبحضور‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬ورؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬وممثلي‭ ‬الدول،‭ ‬ومشاركة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬كلمةً‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لأعمال‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬المهمة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإذ‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدوري‭ ‬لمجموعة‭ ‬بريكس‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬عضواً‭ ‬فيها،‭ ‬فهي‭ ‬تؤكد‭ ‬تقديرها‭ ‬للرؤية‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬تجسدها‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الطموحة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتكريس‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬جدير‭ ‬بالثناء‭ ‬ويلقى‭ ‬اهتمام‭ ‬الجميع‭. ‬

وأضاف،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تجمع‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬الحضور‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬فلابد‭ ‬من‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬ملحة‭ ‬ومحورية‭ ‬لاستقرار‭ ‬العالم،‭ ‬ألا‭ ‬وهي‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬عالمياً‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الصراعات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬لها‭ ‬آثار‭ ‬عميقة‭ ‬وبعيدة‭ ‬المدى،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬البلدان‭ ‬المعنية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬العالمي،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التاريخ‭ ‬برهن‭ ‬أن‭ ‬دورات‭ ‬العنف‭ ‬والاضطرابات‭ ‬والنزاعات‭ ‬تقف‭ ‬حاجزاً‭ ‬معيقاً‭ ‬أمام‭ ‬التقدم‭ ‬والرقي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والوئام‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬كانت‭ ‬نقطة‭ ‬محورية‭ ‬للقمة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين،‭ ‬ويجسد‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة،‭ ‬ذات‭ ‬السيادة،‭ ‬والقابلة‭ ‬للحياة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭ ‬وفقاً‭ ‬لقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها‭ ‬وقبول‭ ‬عضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬ضرورة‭ ‬إقليمية،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬حيوي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأهداف‭ ‬الأوسع‭ ‬نطاقاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬البريكس،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الآمن‭ ‬والمستقر‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬بيئة‭ ‬حيوية‭ ‬ومستدامة‭ ‬تزدهر‭ ‬فيها‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والنماء،‭ ‬وتفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬التبادلات‭ ‬الثقافية‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعو‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬البريكس‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬أهمية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬باعتباره‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬إطار‭ ‬عملها‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭. ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعوة‭ ‬الجادة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بوضع‭ ‬آلية‭ ‬للتنفيذ‭ ‬التام‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬1701‭ ‬الخاص‭ ‬بالوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ووقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والتصعيد‭ ‬المتبادل‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاهم‭ ‬والحلول‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬يمكن‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬لمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقاً،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بل‭ ‬وللعالم‭ ‬أجمع‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬كلمته،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬القوة‭ ‬الجماعية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬الثابت‭ ‬بالسلام،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬لتنمية‭ ‬عالم‭ ‬تزدهر‭ ‬فيه‭ ‬مبادئ‭ ‬مجموعة‭ ‬البريكس،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والتضامن‭ ‬الإنساني‭. ‬

وضم‭ ‬الوفد‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الساعاتي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬للوزير‭. ‬

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