Friday, 25 October 2024 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية تلبية الاحتياجات في خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة

10/24/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 24 – 10 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك اليوم الخميس ضرورة مراعاة خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2025 للاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام بما يؤدي لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال بن مبارك في عدن للمنسق الأممي المقيم في اليمن جوليان هارنيس لمناقشة برامج الاستجابة الإنسانية الأممية وآليات تجاوز تراجع الدعم الدولي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين وخصوصا النازحين والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي ضد موظفي الإغاثة والخطط الجارية لنقل مقرات المنظمات الى عدن.
وشدد بن مبارك على ضرورة تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة لدعم الشعب اليمني وإعادة تحديث الأولويات بما يتناسب مع الاحتياجات الطارئة.
وأعرب عن تطلعه لدعم الأمم المتحدة للخطة الوطنية المقرر إعدادها للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه وفق مبدأ الحلول الدائمة ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة إزاء الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق موظفي الإغاثة وإحالتهم لمحاكمات غير قانونية والضغط على المليشيا للإفراج الفوري عنهم دون أي شروط.
من جانبه أكد هارنيس حرص الأمم المتحدة على تعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة مشيرا إلى أهم البرامج والمشاريع التي يجري العمل عليها والجهود المبذولة لتقليص الفجوة التمويلية لدعم الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN24102024000071011013ID1108816722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث