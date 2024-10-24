رئيس الوزراء اليمني يؤكد أهمية تلبية الاحتياجات في خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 24 – 10 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك اليوم الخميس ضرورة مراعاة خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2025 للاحتياجات ذات الأولوية والطابع المستدام بما يؤدي لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية القائمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال بن مبارك في عدن للمنسق الأممي المقيم في اليمن جوليان هارنيس لمناقشة برامج الاستجابة الإنسانية الأممية وآليات تجاوز تراجع الدعم الدولي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين وخصوصا النازحين والانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي ضد موظفي الإغاثة والخطط الجارية لنقل مقرات المنظمات الى عدن.
وشدد بن مبارك على ضرورة تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة لدعم الشعب اليمني وإعادة تحديث الأولويات بما يتناسب مع الاحتياجات الطارئة.
وأعرب عن تطلعه لدعم الأمم المتحدة للخطة الوطنية المقرر إعدادها للتعاطي مع ملف النازحين والعائدين من النزوح والمتضررين منه وفق مبدأ الحلول الدائمة ضمن رؤية شاملة لإدارة ملف الإغاثة الإنسانية بشكل عام.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة إزاء الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بحق موظفي الإغاثة وإحالتهم لمحاكمات غير قانونية والضغط على المليشيا للإفراج الفوري عنهم دون أي شروط.
من جانبه أكد هارنيس حرص الأمم المتحدة على تعزيز التنسيق مع الحكومة اليمنية في تحديد الاحتياجات وفق الأولويات العاجلة مشيرا إلى أهم البرامج والمشاريع التي يجري العمل عليها والجهود المبذولة لتقليص الفجوة التمويلية لدعم الأعمال الإغاثية والإنسانية في اليمن. (النهاية)
س ن ص / م م ج
MENAFN24102024000071011013ID1108816722
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