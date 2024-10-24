الرئيس الروسي يؤكد تعزيز نفوذ مجموعة (بريكس) في عالم متعدد الأقطاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 24 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اليوم الخميس أن بلاده ستعمل مع دول مجموعة (بريكس) على تعزيز نفوذها لإرساء مفهوم عالم متعدد الأقطاب.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة (بريكس) ال16 "بحثنا حزمة كبيرة من المسائل بما فيها الأوضاع في الشرق الأوسط وتحدثنا عن إقامة نظام عالمي عادل وآمن قائم على أسس قوانين الأمم المتحدة".
وشدد على سعي دول (بريكس) لتعزيز التعاون ومواصلة الجهود المشتركة في المجال المالي ومناقشة التعاون بين المجموعة ودول الجنوب والشرق.
وأشار بوتين إلى أن دول مجموعة (بريكس) لديها "حضارات غنية وإمكانيات مختلفة" وتشارك روسيا القيم المشتركة مؤكدا أن "سر نجاح المجموعة يكمن في احترام بلدانها لدياناتها وثقافاتها".
وأشاد ببرنامج قمة مجموعة (بريكس) الذي وصفه ب"الغني جدا" موضحا أنه ناقش العديد من المجالات منها السياسة والأمن والاقتصاد وتبادل الآراء حول الأوضاع العالمية بالإضافة الى النظر لتوسع تكتل المجموعة.
وأضاف ان مجموعة (بريكس) تعمل على تنفيذ المشاريع في قطاعي الصناعة والبنية التحتية والتعاون بين الدول في مجالي الثقافة والرياضة.
وأكد الرئيس الروسي الذي أعلن أن البرازيل ستتولى رئاسة المجموعة العام المقبل أن (بريكس) ليست مجموعة مغلقة بل مفتوحة لكل من يشاركها القيم مضيفا أن "المتوهمين بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا لا يعرفون تاريخها وشعبها".
و(بريكس) هي مجموعة دولية أنشئت عام 2006 بعضوية روسيا والبرازيل والهند والصين ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة عام 2011 وفي مطلع العام الجاريث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا. (النهاية)
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