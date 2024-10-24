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الرئيس الروسي يؤكد تعزيز نفوذ مجموعة (بريكس) في عالم متعدد الأقطاب

10/24/2024 2:55:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 24 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن بلاده ستعمل مع دول مجموعة (بريكس) على تعزيز نفوذها لإرساء مفهوم عالم متعدد الأقطاب.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة (بريكس) ال16 "بحثنا حزمة كبيرة من المسائل بما فيها الأوضاع في الشرق الأوسط وتحدثنا عن إقامة نظام عالمي عادل وآمن قائم على أسس قوانين الأمم المتحدة".
وشدد على سعي دول (بريكس) لتعزيز التعاون ومواصلة الجهود المشتركة في المجال المالي ومناقشة التعاون بين المجموعة ودول الجنوب والشرق.
وأشار بوتين إلى أن دول مجموعة (بريكس) لديها "حضارات غنية وإمكانيات مختلفة" وتشارك روسيا القيم المشتركة مؤكدا أن "سر نجاح المجموعة يكمن في احترام بلدانها لدياناتها وثقافاتها".
وأشاد ببرنامج قمة مجموعة (بريكس) الذي وصفه ب"الغني جدا" موضحا أنه ناقش العديد من المجالات منها السياسة والأمن والاقتصاد وتبادل الآراء حول الأوضاع العالمية بالإضافة الى النظر لتوسع تكتل المجموعة.
وأضاف ان مجموعة (بريكس) تعمل على تنفيذ المشاريع في قطاعي الصناعة والبنية التحتية والتعاون بين الدول في مجالي الثقافة والرياضة.
وأكد الرئيس الروسي الذي أعلن أن البرازيل ستتولى رئاسة المجموعة العام المقبل أن (بريكس) ليست مجموعة مغلقة بل مفتوحة لكل من يشاركها القيم مضيفا أن "المتوهمين بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا لا يعرفون تاريخها وشعبها".
و(بريكس) هي مجموعة دولية أنشئت عام 2006 بعضوية روسيا والبرازيل والهند والصين ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة عام 2011 وفي مطلع العام الجاريث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا. (النهاية)

د ا ن / ر س



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