إسبانيا تعلن مساهمة مبكرة بقيمة 431 مليون دولار للمؤسسة الدولية للتنمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 24 - 10 (كونا) -- أعلنت إسبانيا اليوم الخميس عن مساهمة مبكرة بقيمة 400 مليون يورو (431 مليون دولار) للمؤسسة الدولية للتنمية وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل.
وذكر البنك الدولي في بيان صحفي ان هذه المساهمة تمثل زيادة بنسبة 37 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتجديد موارد المؤسسة الأمر الذي يؤكد التزام إسبانيا المستمر بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم كما يزيد من إجمالي مساهمتها إلى أكثر من 5 مليارات يورو (392ر5 مليارات دولار) منذ إنشاء المؤسسة الدولية.
وأضاف البيان ان هذا الاعلان الذي جاء على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يأتي قبل أسابيع من الاجتماع النهائي في إطار العملية ال21 لتجديد موارد المؤسسة في ديسمبر المقبل في وقت تزيد فيه الأزمات التي تلحق أضرارا جسيمة بالبلدان منخفضة الدخل.
وبحسب تقرير جديد للبنك الدولي فإن بلدان العالم ال26 الأشد فقرا التي يعيش فيها 40 في المئة من أشد الناس فقرا تعاني من وطأة الديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006 وهي معرضة بشكل متزايد لمخاطر الكوارث الطبيعية وغيرها من الصدمات.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الإسباني كارلوس كويربو ان "هذه خطوة مهمة نأمل أن يحذو الآخرون حذوها لتعزيز التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لمكافحة الفقر وعدم المساواة".
وأضاف كويربو في البيان ذاته ان "هذا الالتزام شاهد على صدق عزم إسبانيا وتفانيها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيماننا بقدرة المؤسسة على إحداث التحول الجذري المنشود".
من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانغا ان المؤسسة الدولية للتنمية شريك بالغ الأهمية للبلدان الأشد احتياجا فهي "تحارب الفقر بأقوى الأسلحة" من خلال منح التمويل ميسور التكلفة وتقديم المعارف في مجال التنمية.
وأضاف بانغا في البيان ان المساهمة التي أعلنت عنها إسبانيا ستساعد المؤسسة على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن وزيادة فرص الاستثمار وفتح آفاق التجارة وإيجاد فرص العمل.
وانطلقت يوم الاثنين الماضي اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وتستمر حتى يوم غد الجمعة حيث يبحث المشاركون قضايا مختلفة تشمل الديون وتحقيق النمو وغيرها من مختلف التحديات العالمية. (النهاية)
ا م م / ر س
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