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إسبانيا تعلن مساهمة مبكرة بقيمة 431 مليون دولار للمؤسسة الدولية للتنمية

10/24/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 24 - 10 (كونا) -- أعلنت إسبانيا اليوم الخميس عن مساهمة مبكرة بقيمة 400 مليون يورو (431 مليون دولار) للمؤسسة الدولية للتنمية وهي صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل.
وذكر البنك الدولي في بيان صحفي ان هذه المساهمة تمثل زيادة بنسبة 37 في المئة مقارنة بالدورة السابقة لتجديد موارد المؤسسة الأمر الذي يؤكد التزام إسبانيا المستمر بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم كما يزيد من إجمالي مساهمتها إلى أكثر من 5 مليارات يورو (392ر5 مليارات دولار) منذ إنشاء المؤسسة الدولية.
وأضاف البيان ان هذا الاعلان الذي جاء على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يأتي قبل أسابيع من الاجتماع النهائي في إطار العملية ال21 لتجديد موارد المؤسسة في ديسمبر المقبل في وقت تزيد فيه الأزمات التي تلحق أضرارا جسيمة بالبلدان منخفضة الدخل.
وبحسب تقرير جديد للبنك الدولي فإن بلدان العالم ال26 الأشد فقرا التي يعيش فيها 40 في المئة من أشد الناس فقرا تعاني من وطأة الديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006 وهي معرضة بشكل متزايد لمخاطر الكوارث الطبيعية وغيرها من الصدمات.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الإسباني كارلوس كويربو ان "هذه خطوة مهمة نأمل أن يحذو الآخرون حذوها لتعزيز التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لمكافحة الفقر وعدم المساواة".
وأضاف كويربو في البيان ذاته ان "هذا الالتزام شاهد على صدق عزم إسبانيا وتفانيها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيماننا بقدرة المؤسسة على إحداث التحول الجذري المنشود".
من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانغا ان المؤسسة الدولية للتنمية شريك بالغ الأهمية للبلدان الأشد احتياجا فهي "تحارب الفقر بأقوى الأسلحة" من خلال منح التمويل ميسور التكلفة وتقديم المعارف في مجال التنمية.
وأضاف بانغا في البيان ان المساهمة التي أعلنت عنها إسبانيا ستساعد المؤسسة على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن وزيادة فرص الاستثمار وفتح آفاق التجارة وإيجاد فرص العمل.
وانطلقت يوم الاثنين الماضي اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وتستمر حتى يوم غد الجمعة حيث يبحث المشاركون قضايا مختلفة تشمل الديون وتحقيق النمو وغيرها من مختلف التحديات العالمية. (النهاية)

ا م م / ر س



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