ملتقى (فن الخط العربي) منصة تعزز الهوية العربية والإسلامية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالعزيز فيصل (حدث مصور)
القاهرة - 24 - 10 (كونا) -- ساحة فنية دولية من الابداعات العربية تعكس براعة الفنانين والخطاطين في تعزيز مكانة الخط العربي في حفظ التراث الثقافي الإسلامي والعربي.
ويعد ملتقى القاهرة الدولي التاسع لفن الخط العربي منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الفنانين للإسهام في بناء الصورة الحضارية للفنون العربية والإسلامية والتأكيد على الهوية وتقديم صورة إيجابية للعالم عن الثقافة العربية.
ويعتبر الخط العربي وسيلة الاتصال الأساسية بين العرب في كتابة الوثائق والمراسلات ويسهم في الفن المعاصر من خلال اللوحات الفنية الحديثة وتصاميم الجرافيك.
ويشارك في الملتقى 160 فنانا وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية هي الإمارات والجزائر والسعودية والهند ولبنان وبولندا وعمان والعراق والصين وسوريا وإندونيسيا والمغرب وتايلاند وليبيا وإيطاليا واليمن في حين بلغ عدد المشاركين في المسابقة الرسمية للملتقى 80 متسابقا من مصر و31 متسابقا أجنبيا وعربيا. (النهاية)
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