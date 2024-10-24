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ملتقى (فن الخط العربي) منصة تعزز الهوية العربية والإسلامية

10/24/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز فيصل (حدث مصور)
القاهرة - 24 - 10 (كونا) -- ساحة فنية دولية من الابداعات العربية تعكس براعة الفنانين والخطاطين في تعزيز مكانة الخط العربي في حفظ التراث الثقافي الإسلامي والعربي.
ويعد ملتقى القاهرة الدولي التاسع لفن الخط العربي منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الفنانين للإسهام في بناء الصورة الحضارية للفنون العربية والإسلامية والتأكيد على الهوية وتقديم صورة إيجابية للعالم عن الثقافة العربية.
ويعتبر الخط العربي وسيلة الاتصال الأساسية بين العرب في كتابة الوثائق والمراسلات ويسهم في الفن المعاصر من خلال اللوحات الفنية الحديثة وتصاميم الجرافيك.
ويشارك في الملتقى 160 فنانا وفنانة من 16 دولة عربية وأجنبية هي الإمارات والجزائر والسعودية والهند ولبنان وبولندا وعمان والعراق والصين وسوريا وإندونيسيا والمغرب وتايلاند وليبيا وإيطاليا واليمن في حين بلغ عدد المشاركين في المسابقة الرسمية للملتقى 80 متسابقا من مصر و31 متسابقا أجنبيا وعربيا. (النهاية)

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