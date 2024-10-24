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العاهل الأردني يعيد تشكيل مجلس الأعيان ويجدد اختيار الفايز رئيسا له

10/24/2024 2:55:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 24 - 10 (كونا) -- أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس مرسومين ملكيين الاول يقضي بحل مجلس الأعيان والثاني يعيد تشكيل المجلس وتعيين فيصل الفايز رئيسا له.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له إن الملك عبدالله الثاني أصدر إرادة ملكية بحل مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم الموافق 24 أكتوبر كما صدرت الإرادة الملكية بتعيين اعضاء مجلس أعيان جديد برئاسة فيصل الفايز.
يذكر أن الفايز قد شغل منصب رئيس مجلس الأعيان منذ عام 2015 كما تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء الأردني من أكتوبر 2004 إلى مارس 2005. (النهاية)

ع م ن / م م ج




MENAFN24102024000071011013ID1108816717

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