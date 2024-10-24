العاهل الأردني يعيد تشكيل مجلس الأعيان ويجدد اختيار الفايز رئيسا له

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 24 - 10 (كونا) -- أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس مرسومين ملكيين الاول يقضي بحل مجلس الأعيان والثاني يعيد تشكيل المجلس وتعيين فيصل الفايز رئيسا له.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان له إن الملك عبدالله الثاني أصدر إرادة ملكية بحل مجلس الأعيان اعتبارا من اليوم الموافق 24 أكتوبر كما صدرت الإرادة الملكية بتعيين اعضاء مجلس أعيان جديد برئاسة فيصل الفايز.
يذكر أن الفايز قد شغل منصب رئيس مجلس الأعيان منذ عام 2015 كما تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء الأردني من أكتوبر 2004 إلى مارس 2005. (النهاية)
ع م ن / م م ج
MENAFN24102024000071011013ID1108816717
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