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دوري اليد التمهيدي: انتصارات لـ(القرين والصليبيخات والكويت) بانطلاق الأسبوع الرابع

10/24/2024 2:55:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 10 (كونا) -- حقق نادي القرين اليوم الخميس انتصارا صعبا على نظيره العربي بنتيجة 28-26 فيما حقق الصليبيخات الانتصار على النصر بـ34-33 وهزم الكويت التضامن بـ38-25 بانطلاق الاسبوع الرابع للدوري العام (التمهيدي) لكرة اليد الكويتي للموسم 2024-2025.
وعلى صالة نادي الكويت تعرض العربي لأول هزيمة له في الدوري وجاءت عن طريق القرين بنتيجة 28-26 في مباراة متقاربة المستوى حيث أنهى العربي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 14-15 ليعود القرين ويخطف الفوز بالشوط الثاني والمباراة بالنتيجة النهائية 28-26 محققا فوزه الأول بالدوري بعد 3 هزائم.
وفي ثاني مباريات اليوم حقق الصليبيخات فوزا مفاجئا على النصر بنتيجة 34-33 حيث ساد التكافؤ والإثارة أجواء المباراة وانتهى الشوط الأول بتفوق الصليبيخات 20-15 وفي الشوط الثاني لاحت فرصة ذهبية للنصر للتعادل من رمية جزاء بآخر ثانية لكن حارس الصليبيخات نجح بالتصدي لها.
وفي ختام مباريات اليوم يواصل حامل اللقب (الكويت) الانتصار تلو الآخر وجاء انتصاره هذه المرة على حساب التضامن بنتيجة 38-25 حيث أنهى الكويت الشوط الأول متفوقا بالنتيجة والأداء بـ18-9 ليكمل بالشوط الثاني أفضليته الواضحة محققا انتصاره الرابع على التوالي.
وضمن مباريات الأسبوع الرابع يستكمل الدوري غدا الجمعة بمواجهتي خيطان مع القادسية والفحيحيل مع السالمية وبعد غد السبت بمواجهتين أيضا تضم الساحل مع كاظمة واليرموك مع برقان علما أن جميع المباريات تلعب على صالة نادي الكويت.(النهاية)

ح م ش / ط أ ب




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