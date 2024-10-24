دوري اليد التمهيدي: انتصارات لـ(القرين والصليبيخات والكويت) بانطلاق الأسبوع الرابع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 10 (كونا) -- حقق نادي القرين اليوم الخميس انتصارا صعبا على نظيره العربي بنتيجة 28-26 فيما حقق الصليبيخات الانتصار على النصر بـ34-33 وهزم الكويت التضامن بـ38-25 بانطلاق الاسبوع الرابع للدوري العام (التمهيدي) لكرة اليد الكويتي للموسم 2024-2025.
وعلى صالة نادي الكويت تعرض العربي لأول هزيمة له في الدوري
وجاءت عن طريق القرين بنتيجة 28-26 في مباراة
متقاربة المستوى حيث أنهى العربي الشوط الأول متفوقا بنتيجة 14-15 ليعود القرين ويخطف الفوز بالشوط الثاني والمباراة بالنتيجة النهائية 28-26 محققا فوزه الأول بالدوري بعد 3 هزائم.
وفي ثاني مباريات
اليوم حقق الصليبيخات فوزا مفاجئا على النصر بنتيجة 34-33 حيث ساد التكافؤ والإثارة أجواء المباراة وانتهى الشوط الأول بتفوق الصليبيخات 20-15 وفي الشوط الثاني لاحت فرصة ذهبية للنصر للتعادل من رمية جزاء بآخر ثانية لكن حارس الصليبيخات نجح بالتصدي لها.
وفي ختام مباريات اليوم يواصل حامل اللقب (الكويت) الانتصار تلو الآخر وجاء انتصاره هذه المرة على حساب التضامن بنتيجة 38-25 حيث أنهى الكويت الشوط الأول متفوقا بالنتيجة والأداء بـ18-9 ليكمل بالشوط الثاني أفضليته الواضحة محققا انتصاره الرابع على التوالي.
وضمن مباريات الأسبوع الرابع يستكمل الدوري غدا الجمعة بمواجهتي خيطان مع القادسية والفحيحيل مع السالمية وبعد غد السبت بمواجهتين أيضا تضم الساحل مع كاظمة واليرموك مع برقان علما أن جميع المباريات تلعب على صالة نادي الكويت.(النهاية)
ح م ش / ط أ ب
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