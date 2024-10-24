لبنان: ارتفاع قتلى غارات الاحتلال إلى 2593 بعد تسجيل 19 قتيلا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 24 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2593 قتيلا و12119 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 19 قتيلا و118 مصابا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر من العام الماضي الى 2593 قتيلا و 12119 جريحا.
واضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 111 غارة جوية معادية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 10950 اعتداء.
وأوضح التقرير أنه "حتى الآن" تم فتح 1097 مركزا لاستقبال النازحين منها 928 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا إلى أن حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للنازحين وصل إلى 191692 نازحا من بينهم (44319 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان ) وبيروت.
وذكر التقرير أنه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 346529 مواطنا سوريا و 153282 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
واكد ان لجنة الطوارئ الحكومية تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين "ضمن آلية واضحة وشفافة" في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ 23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ف ز / م م ج
MENAFN24102024000071011013ID1108816715
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