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لبنان: ارتفاع قتلى غارات الاحتلال إلى 2593 بعد تسجيل 19 قتيلا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

10/24/2024 2:55:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 10 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 2593 قتيلا و12119 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 19 قتيلا و118 مصابا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر من العام الماضي الى 2593 قتيلا و 12119 جريحا.
واضاف تقرير لجنة الطوارئ الحكومية انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 111 غارة جوية معادية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان الى 10950 اعتداء.
وأوضح التقرير أنه "حتى الآن" تم فتح 1097 مركزا لاستقبال النازحين منها 928 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" مشيرا إلى أن حركة النزوح مستمرة من المناطق التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأشار إلى أن العدد الإجمالي للنازحين وصل إلى 191692 نازحا من بينهم (44319 عائلة) في مراكز الايواء لافتا الى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان ) وبيروت.
وذكر التقرير أنه منذ ال23 من سبتمبر الماضي سجل الامن العام اللبناني عبور 346529 مواطنا سوريا و 153282 مواطنا لبنانيا الى الأراضي السورية.
واكد ان لجنة الطوارئ الحكومية تتولى استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين "ضمن آلية واضحة وشفافة" في مختلف المناطق والمحافظات اللبنانية.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ 23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / م م ج



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