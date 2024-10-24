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أمين (مجلس التعاون) يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات الانسانية للشعب اللبناني

10/24/2024 2:55:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 24 – 10 (كونا) -– أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس دعم دول المجلس للشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف التي يمر بها.
وذكرت الامانة العامة في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور سعادة الشامي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن.
وأضاف البيان أن أمين عام مجلس التعاون أعرب خلال اللقاء عن تضامن الدول الأعضاء مع لبنان في هذه الظروف داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من تداعيات الحرب.
وأعرب البديوي عن تمنياته بأن يتجاوز لبنان هذه التحديات ويحقق الأمن والاستقرار.
وأوضح أن اللقاء ناقش كذلك العلاقات الخليجية اللبنانية في عدد من المجالات مشيدا بالجهود الإنسانية العديدة التي قدمتها ولا تزال تقدمها دول المجلس للبنان لمواجهة هذه الظروف.
وانطلقت يوم الاثنين الماضي اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وتستمر حتى يوم غد الجمعة حيث يبحث المشاركون قضايا مختلفة تشمل الديون وتحقيق النمو وغيرها من مختلف التحديات العالمية. (النهاية)

ا م م / م م ج




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