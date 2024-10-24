أمين (مجلس التعاون) يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتقديم المساعدات الانسانية للشعب اللبناني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 24 – 10 (كونا) -– أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس دعم دول المجلس للشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف التي يمر بها.
وذكرت الامانة العامة في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور سعادة الشامي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن.
وأضاف البيان أن أمين عام مجلس التعاون أعرب خلال اللقاء عن تضامن الدول الأعضاء مع لبنان في هذه الظروف داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من تداعيات الحرب.
وأعرب البديوي عن تمنياته بأن يتجاوز لبنان هذه التحديات ويحقق الأمن والاستقرار.
وأوضح أن اللقاء ناقش كذلك العلاقات الخليجية اللبنانية في عدد من المجالات مشيدا بالجهود الإنسانية العديدة التي قدمتها ولا تزال تقدمها دول المجلس للبنان لمواجهة هذه الظروف.
وانطلقت يوم الاثنين الماضي اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن وتستمر حتى يوم غد الجمعة حيث يبحث المشاركون قضايا مختلفة تشمل الديون وتحقيق النمو وغيرها من مختلف التحديات العالمية. (النهاية)
ا م م / م م ج
MENAFN24102024000071011013ID1108816714
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