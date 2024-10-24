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الاتحاد الأوروبي: إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا خطوة عدائية ذات عواقب وخيمة

10/24/2024 2:55:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 24 - 10 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن "قلقه العميق" إزاء تقارير تفيد بإرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
واعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان صحفي أن هذه الخطوة "تمثل انتهاكا جديا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
ووصف بوريل هذه الخطوة بأنها "عدائية ولها عواقب وخيمة على السلام والأمن في أوروبا والعالم" متهما روسيا "بالتصعيد ونشر عدم الاستقرار في المنطقة وعلى مستوى العالم".
ودان بشدة "تعزيز التعاون العسكري ونقل الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا" معتبرا أنه "ينتهك بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن الدولي".
ودعا بوريل "كوريا الشمالية إلى ايقاف تقديم الدعم للجهود الحربية غير القانونية لروسيا" مشيرا إلى أن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين يعكس عدم اهتمام روسيا "بسلام عادل وشامل ودائم" بل على العكس "تعمل على تصعيد الأزمة".
وفي هذا السياق أعرب بوريل عن قلقه بشأن موقف روسيا من السلاح النووي لكوريا الشمالية مؤكدا أن "موسكو تتخلى عن التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".
وقال إن الدعم المستمر من كوريا الشمالية لحرب روسيا ضد أوكرانيا يوضح "مدى ارتباط الأمن الأوروبي بأمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ مشددا على تعاون الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الدوليين في هذا الشأن".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إرسال كوريا الشمالية نحو 3000 جندي لدعم القوات الروسية من إجمالي 10000 جندي يفترض إرسالهم إلى موسكو بحلول شهر ديسمبر المقبل. (النهاية)

ا ر ن / ح م ف




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