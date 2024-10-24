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مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم طلبة الثانوية العامة من مرضى السرطان بدعم من زين

10/24/2024 2:52:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كرّمت مؤسسة الحسين للسرطان مجموعة من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024، ممّن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، وذلك بدعم من وزارة التربية والتعليم وشركة زين الأردن، الراعي الرسمي لبرنامج التوجيهي.


وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، عن شكرها لشركة زين الأردن لدعمها المستمر لسنوات، مقدّرة اهتمام الرئيس التنفيذي للشركة السيد فهد الجاسم، ومساهمتهم الفعالة في تحفيز الطلاب لتحقيق طموحاتهم. وأضافت: "نحرص على تقديم كل ما يلزم من دعم وموارد لتأمين بيئة تعليمية تساعد الطلاب على التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية بالتزامن مع تلقّي العلاج".


وبينت شركة زين الأردن أنها تواصل دعمها لبرنامج التوجيهي في المؤسسة لتؤكد اهتمامها بالتعليم وأهميته في بناء الأجيال، ودعماً لحق التعليم للأطفال ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، الذين يسطرون قصص نجاح مميزة بعزيمتهم وإصرارهم على النجاح ومواصلة رحلة التعلم والتغلب على أي عقبات.


وأكدت شركة زين فخرها بالتعاون الممتد مع مؤسسة الحسين للسرطان، الذي تقدم بموجبه دعمها بأوجهه المختلفة للمؤسسة، للمساهمة في أداء رسالتها النبيلة المتمثلة بتوفير العلاج لمستحقيه من مرضى السرطان، لنشر الأمل بين المرضى وذويهم ومساعدتهم في التغلب على المرض، حيث تولي شركة زين الأردن القطاع الصحي اهتماماً كبيراً بكونه أحد القطاعات الرئيسية التي تدعمها ضمن برامجها ومبادراتها المستدامة للمسؤولية المجتمعية.

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