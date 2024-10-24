مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم طلبة الثانوية العامة من مرضى السرطان بدعم من زين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كرّمت مؤسسة الحسين
للسرطان مجموعة
من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024، ممّن يتلقون العلاج في مركز الحسين
للسرطان، وذلك بدعم من وزارة التربية والتعليم وشركة زين الأردن، الراعي الرسمي
لبرنامج التوجيهي.
وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، عن شكرها
لشركة زين الأردن لدعمها المستمر لسنوات، مقدّرة اهتمام الرئيس التنفيذي للشركة السيد فهد الجاسم،
ومساهمتهم الفعالة في تحفيز الطلاب لتحقيق طموحاتهم. وأضافت: "نحرص على تقديم
كل ما يلزم من دعم وموارد لتأمين بيئة تعليمية تساعد الطلاب على التفوق والنجاح في
مسيرتهم الأكاديمية بالتزامن مع تلقّي العلاج".
وبينت شركة زين الأردن أنها تواصل دعمها لبرنامج التوجيهي في المؤسسة
لتؤكد اهتمامها بالتعليم وأهميته في بناء الأجيال، ودعماً لحق التعليم للأطفال ممن
يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان، الذين يسطرون قصص نجاح مميزة بعزيمتهم
وإصرارهم على النجاح ومواصلة رحلة التعلم والتغلب على أي عقبات.
وأكدت شركة زين فخرها بالتعاون الممتد مع مؤسسة الحسين للسرطان،
الذي تقدم بموجبه دعمها بأوجهه المختلفة للمؤسسة، للمساهمة في أداء رسالتها
النبيلة المتمثلة بتوفير العلاج لمستحقيه من مرضى السرطان، لنشر الأمل بين المرضى
وذويهم ومساعدتهم في التغلب على المرض، حيث تولي شركة زين الأردن القطاع الصحي
اهتماماً كبيراً بكونه أحد القطاعات الرئيسية التي تدعمها ضمن برامجها ومبادراتها
المستدامة للمسؤولية المجتمعية.
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