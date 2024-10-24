ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.8% حتى نهاية آب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية آب الماضي بنسبة 2.8 بالمئة لتبلغ قيمتها 6.228 مليار دينار، مقابل 6.06 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، إلى ارتفاع الصادرات الوطنية حتى نهاية آب الماضي لهذا العام بنسبة 0.4 بالمئة، لتسجل 5.644 مليار دينار، مقارنة مع 5.620 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، بنسبة 0.8 بالمئة، لتصل إلى 12.457 مليار دينار، مقابل 12.353 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 584 مليون دينار، حتى نهاية شهر آب العام الحالي بارتفاع نسبته 32.7 بالمئة، مقارنة مع 440 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" حتى نهاية آب الماضي بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى 6.229 مليار دينار، مقابل 6.293 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة حتى نهاية آب من عام 2024، مقارنة بنسبة 49 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع مقداره نقطة مئويه واحدة، في حين بلغت قيم الصادرات الشهرية خلال شهر آب من العام الحالي 862 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 787 مليون دينار، والمعاد تصديره 75 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات 1.715 مليار دينار، وبلغ العجز في الميزان التجاري 853 مليون دينار خلال آب الماضي.
الى ذلك، ارتفعت الصادرات الكلية خلال آب العام الحالي بنسبة 8.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والصادرات الوطنية بنسبة 7.8 بالمئة، والمعاد تصديره بنسبة 21.0 بالمئة، وكذلك المستوردات بنسبة 1.3 بالمئة، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.3 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة خلال شهر آب من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة خلال نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية. -(بترا)
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