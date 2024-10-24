ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 2.8% حتى نهاية آب

ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية آب الماضي بنسبة 2.8 بالمئة لتبلغ قيمتها 6.228 مليار دينار، مقابل 6.06 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، إلى ارتفاع الصادرات الوطنية حتى نهاية آب الماضي لهذا العام بنسبة 0.4 بالمئة، لتسجل 5.644 مليار دينار، مقارنة مع 5.620 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وارتفعت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، بنسبة 0.8 بالمئة، لتصل إلى 12.457 مليار دينار، مقابل 12.353 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 584 مليون دينار، حتى نهاية شهر آب العام الحالي بارتفاع نسبته 32.7 بالمئة، مقارنة مع 440 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" حتى نهاية آب الماضي بنسبة 1 بالمئة، ليصل إلى 6.229 مليار دينار، مقابل 6.293 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة حتى نهاية آب من عام 2024، مقارنة بنسبة 49 بالمئة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع مقداره نقطة مئويه واحدة، في حين بلغت قيم الصادرات الشهرية خلال شهر آب من العام الحالي 862 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 787 مليون دينار، والمعاد تصديره 75 مليون دينار، في حين بلغت المستوردات 1.715 مليار دينار، وبلغ العجز في الميزان التجاري 853 مليون دينار خلال آب الماضي.



الى ذلك، ارتفعت الصادرات الكلية خلال آب العام الحالي بنسبة 8.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والصادرات الوطنية بنسبة 7.8 بالمئة، والمعاد تصديره بنسبة 21.0 بالمئة، وكذلك المستوردات بنسبة 1.3 بالمئة، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.3 بالمئة.



وبحسب التقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة خلال شهر آب من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة خلال نفس الشهر من العام الماضي بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية. -(بترا)