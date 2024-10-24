بورصة عمان تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة عمان تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.03 بالمئة إلى مستوى 2403 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1733 صفقة.



ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.-(بترا)