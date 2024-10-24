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العزام: إشراك النساء في قطاع الطاقة أمر أساسي

10/24/2024 2:52:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شاركت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، اليوم الخميس، في "فعالية المرأة في قطاع الطاقة - الاحتفال بالنجاحات واستكشاف الفرص المتاحة" ضمن برنامج دعم قطاع الطاقة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وأشارت العزام خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان "استكشاف مستقبل الإدماج في قطاع الطاقة"، إلى وجود فرص واعدة لتوفير وظائف للجنسين خلال مرحلة التحول الطاقي التي تعمل الوزارة على إنجازها وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي، سعيا للوصول إلى طاقة أكثر نظافة واستدامة.


وبيّنت العزام أن الإدماج الاجتماعي بين الجنسين مكفول بالدستور والقوانين الأردنية، وأن إشراك النساء في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته يعدّ أمراً مهماً وأساسياً، ليس فقط في الجوانب الفنية، بل أيضاً في الجوانب القانونية، الإدارية، والتقنية.


وأوضحت العزام وجود العديد من الفرص الواعدة للسيدات في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يسعى الأردن ليكون رائداً فيه على مستوى المنطقة، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وعقد الشراكات، مؤكدة أن العمل الآن جارٍ لتوفير البنية التحتية وبناء المسارات اللازمة لهذا الإطار، مما يمكّن السيدات من إدارة المشاريع الخاصة بالهيدروجين الأخضر.


وتحدثت العزام عن الفرص الواعدة للسيدات في مجالات النقل، الربط الكهربائي، الصناعات الكيماوية، المركبات الكهربائية، والشبكات، وغيرها.

من جهتها، عرضت رشا مرار من مديرية التخطيط والتطوير في وزارة الطاقة، تجربتها في برنامج "النساء في المواقع القيادية"، مشيرة إلى أنها اكتسبت عدة مهارات في التواصل، بناء العلاقات، والقدرة على مواجهة الصعوبات.

ودعت مرار إلى أهمية التضافر والتعاضد لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه السيدات في عملهن بقطاع الطاقة، ليصبحن قائدات ورائدات، مشيرة إلى أن القيادة ليست مرتبطة بالمناصب فقط.

تجدر الاشارة الى ان الوزارة ألحقت 23 موظفة في "برنامج تدريبي لتنمية القياديات النسائية في قطاع الطاقة"، والذي يأتي ضمن مشروع دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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