العزام: إشراك النساء في قطاع الطاقة أمر أساسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شاركت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، اليوم الخميس، في "فعالية المرأة في قطاع الطاقة - الاحتفال بالنجاحات واستكشاف الفرص المتاحة" ضمن برنامج دعم قطاع الطاقة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وأشارت العزام خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان "استكشاف مستقبل الإدماج في قطاع الطاقة"، إلى وجود فرص واعدة لتوفير وظائف للجنسين خلال مرحلة التحول الطاقي التي تعمل الوزارة على إنجازها وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي، سعيا للوصول إلى طاقة أكثر نظافة واستدامة.
وبيّنت العزام أن الإدماج الاجتماعي بين الجنسين مكفول بالدستور والقوانين الأردنية، وأن إشراك النساء في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته يعدّ أمراً مهماً وأساسياً، ليس فقط في الجوانب الفنية، بل أيضاً في الجوانب القانونية، الإدارية، والتقنية.
وأوضحت العزام وجود العديد من الفرص الواعدة للسيدات في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، الذي يسعى الأردن ليكون رائداً فيه على مستوى المنطقة، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات وعقد الشراكات، مؤكدة أن العمل الآن جارٍ لتوفير البنية التحتية وبناء المسارات اللازمة لهذا الإطار، مما يمكّن السيدات من إدارة المشاريع الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
وتحدثت العزام عن الفرص الواعدة للسيدات في مجالات النقل، الربط الكهربائي، الصناعات الكيماوية، المركبات الكهربائية، والشبكات، وغيرها.
من جهتها، عرضت رشا مرار من مديرية التخطيط والتطوير في وزارة الطاقة، تجربتها في برنامج "النساء في المواقع القيادية"، مشيرة إلى أنها اكتسبت عدة مهارات في التواصل، بناء العلاقات، والقدرة على مواجهة الصعوبات.
ودعت مرار إلى أهمية التضافر والتعاضد لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه السيدات في عملهن بقطاع الطاقة، ليصبحن قائدات ورائدات، مشيرة إلى أن القيادة ليست مرتبطة بالمناصب فقط.
تجدر الاشارة الى ان الوزارة ألحقت 23 موظفة في "برنامج تدريبي لتنمية القياديات النسائية في قطاع الطاقة"، والذي يأتي ضمن مشروع دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
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