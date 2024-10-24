55.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
التاريخ
10/24/2024 2:52:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الخميس، 55.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، بينما بلغ سعر الشراء 53.50 دينار.
وفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد وصل سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 63.70 دينار و49 دينارًا على التوالي.-(بترا)
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