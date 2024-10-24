55.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

سجل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الخميس، 55.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، بينما بلغ سعر الشراء 53.50 دينار.



وفقًا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد وصل سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 63.70 دينار و49 دينارًا على التوالي.-(بترا)