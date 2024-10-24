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مدرب بايرن ميونخ: لن نبحث عن أعذار بعد رباعية برشلونة

10/24/2024 2:52:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن فريقه لن يبحث عن أعذار، بعد الهزيمة "الواضحة" 1 - 4 أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأبان كومباني: لقد خسرنا، كانت هزيمة واضحة، بعد هذه الخسارة، ينبغي على الفريق أن يتعلم الدرس منها سريعا بدلا من البحث عن أعذار، لكي نتمكن من تقديم أداء أفضل أمام بوخوم يوم الأحد".

ولم يتغلب برشلونة على بايرن منذ فوزه 3 - صفر في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في 2015، ولكنه تقدم بالفعل في الدقيقة الأولى عندما سجل رافينيا أول أهدافه الثلاثة في هذه المباراة.

وتعادل بايرن في الدقيقة 18 بهدف سجله هاري كين.

وقال كومباني: كان لدي شعور لمدة 30 دقيقة أن بإمكاننا الفوز باللقاء. ولكن المباراة انقلبت بعد الهدفين الثاني والثالث.

وانتهى الشوط الأول بتأخر بايرن 1 - 3، حيث تضمنت هذه الأهداف هدفا من لاعب بايرن السابق روبرت ليفاندوفسكي.

وقال ليفاندوفسكي: قلت من قبل إن المباراة أمام بايرن ميونخ أشبه بنهائي دوري أبطال أوروبا. لذلك فإن الفوز بهذه الطريقة على منافس مثل بايرن يعد أمرا استثنائيا. كان المهم أن نحقق انتصارنا الثاني في النسخة الحالية من دوري الأبطال.

واستهل بايرن ميونخ حملته في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تقام بشكلها الجديد، والتي ستقام مباراتها النهائية في مدينة ميونخ، بالفوز 9 - 2 على دينامو زغرب الكرواتي، ولكنه تلقى هزيمتين منذ هذه المباراة أمام أستون فيلا وبرشلونة.

وبعد الخسارة أمام برشلونة، يحتل بايرن المركز الـ23 في جدول الترتيب، وهو المركز الذي يضمن للفريق المشاركة في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

وقال جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن: "كانت بدايتنا سيئة، ولكننا استعدنا السيطرة بعد مرور 10 دقائق، وتمكننا من معادلة النتيجة. لم نكن منظمين بما يكفي عندما تكون الكرة في حوزتنا".

وأضاف: "لم نكن منظمين بما يكفي وارتكبنا الكثير من الأخطاء. لذلك، فإن النتيجة هي هزيمة واضحة جدا، 4 - 1 ومن الصعب تقبلها.... كانت هزيمة مستحقة".

وكانت هذه هي أول مرة يلتقي فيها فريق بايرن بمدربه السابق هانزي فليك، الذي ترك النادي في 2021.

وتوج فليك بدوري أبطال أوروبا مع بايرن في 2020، وشهدت حملته الفوز على برشلونة 8 - 2.

وقال فليك :" سعيد للغاية بأدائنا بعد أن تلقينا هدف التعادل، حيث كانت هناك فترة في المباراة لم نظهر فيها الشجاعة المطلوبة. صنعنا العديد من الفرص الرائعة".

وأضاف :" بايرن فريق مذهل، ويلعب كرة قدم جذابة للغاية. كنا الأفضل اليوم، وكنا الأفضل من حيث إنهاء الهجمات".

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