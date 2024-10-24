ريال مدريد وبرشلونة يتطلعان لاستثمار النشوة الأوروبية في الكلاسيكو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدريد - تتجه أنظار عشاق كرة القدم
صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" عند الساعة 10 من مساء يوم غد، لمتابعة واحدة من أهم المباريات الأوروبية، حيث يلتقي ريال مدريد
بضيفه برشلونة في مباراة
"الكلاسيكو"، بالجولة الحادية عشرة من الدوري
الإسباني.
ويحتل برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الريال، صاحب المركز الثاني، وهو ما يؤكد أن المباراة ستشهد تنافسا قويا بين الفريقين من أجل صدارة جدول الترتيب.
ويملك الفريقان تاريخا كبيرا من التنافس الشديد بينهما، حيث التقيا في 257 مباراة رسمية، ويتفوق الريال في هذه المواجهات بالفوز في 105 مباريات، في حين فاز برشلونة في 100 وتعادلا في 52 مباراة.
ويدخل الريال، صاحب الأرض، المباراة منتشيا بعدما قلب تأخره أمام بروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين إلى فوز 5-2 في دوري أبطال أوروبا. ولكن هذا الفوز كلف الريال خسارة جهود حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أصيب في ساقه اليسرى، لينضم إلى قائمة الغائبين عن مباراة الكلاسيكو التي تضم أيضا الإسباني داني كارفاخال والنسماوي ديفيد ألابا.
كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة البرازيلي رودريجو، الذي أصيب في مباراة دورتموند أيضا في أربطة الركبة، وإبراهيم دياز الذي يعاني من إصابة في الفخذ. لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، رفع شعار التحدي من أجل تحقيق الفوز الرابع على التوالي على برشلونة، في جميع المسابقات الرسمية.
وتغلب الريال على برشلونة في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي 2-1، ثم في نهائي كأس السوبر الإسباني 4-1، قبل أن يكرر تفوقه من خلال الفوز بمباراة الدور الثاني بالدوري، بنتيجة 3-2.
ويعول أنشيلوتي على تألق الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيخوض أول مباراة كلاسيكو مع الريال، منذ انتقاله إليه الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان، كما يعول أيضا على تألق مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة دورتموند الأخيرة.
ويهدف أنشيلوتي لمواصلة نتائجه الإيجابية على أرضه، حيث فاز الفريق في عشر من آخر 11 مباراة خاضها على أرضه بالدوري. وفي المقابل، يهدف برشلونة إلى مواصلة بدايته الجيدة للموسم تحت قيادة المدير الفني هانز فليك، الذي استطاع أن يقود الفريق لتحقيق 11 انتصارا والخسارة في مباراتين فقط بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ويعلم فليك صعوبة المهمة التي تنتظره في مواجهة الريال، لكنه يعول على المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني 4-1 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الفوز على إشبيلية 5-1 يوم الأحد الماضي.
ويعول فليك على تألق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المتألق حاليا، والذي سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين، إضافة إلى عودة لاعب خط الوسط جافي، والمتألق لامين يامال. ويفتقد فليك لجهود الحارس مارك أندريه تير شتيجن، الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، وأندريس كريستينسين ورونالد أراوخو.
وفي بقية المباريات التي تقام غدا أيضا، يلتقي بلد الوليد مع فياريال، ورايو فاليكانو مع ديوبرتيفو ألافيس، ولاس بالماس مع جيرونا.
وتستكمل مباريات هذه الجولة بعد غد، حينما يلتقي ليجاني مع سلتا فيجو، وخيتافي مع فالنسيا، وريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد مع أوساسونا، فيما تفتتح مباريات هذه الجولة اليوم، بلقاء إسبانيول مع إشبيلية، فيما تختتم مباريات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، عندما يلعب ريال مايوركا مع أتلتيك بيلباو. -(وكالات)
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