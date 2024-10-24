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ريال مدريد وبرشلونة يتطلعان لاستثمار النشوة الأوروبية في الكلاسيكو

10/24/2024 2:52:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدريد - تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" عند الساعة 10 من مساء يوم غد، لمتابعة واحدة من أهم المباريات الأوروبية، حيث يلتقي ريال مدريد بضيفه برشلونة في مباراة "الكلاسيكو"، بالجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الريال، صاحب المركز الثاني، وهو ما يؤكد أن المباراة ستشهد تنافسا قويا بين الفريقين من أجل صدارة جدول الترتيب.
ويملك الفريقان تاريخا كبيرا من التنافس الشديد بينهما، حيث التقيا في 257 مباراة رسمية، ويتفوق الريال في هذه المواجهات بالفوز في 105 مباريات، في حين فاز برشلونة في 100 وتعادلا في 52 مباراة.
ويدخل الريال، صاحب الأرض، المباراة منتشيا بعدما قلب تأخره أمام بروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين إلى فوز 5-2 في دوري أبطال أوروبا. ولكن هذا الفوز كلف الريال خسارة جهود حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أصيب في ساقه اليسرى، لينضم إلى قائمة الغائبين عن مباراة الكلاسيكو التي تضم أيضا الإسباني داني كارفاخال والنسماوي ديفيد ألابا.
كما تحوم الشكوك أيضا حول مشاركة البرازيلي رودريجو، الذي أصيب في مباراة دورتموند أيضا في أربطة الركبة، وإبراهيم دياز الذي يعاني من إصابة في الفخذ. لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، رفع شعار التحدي من أجل تحقيق الفوز الرابع على التوالي على برشلونة، في جميع المسابقات الرسمية.
وتغلب الريال على برشلونة في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي 2-1، ثم في نهائي كأس السوبر الإسباني 4-1، قبل أن يكرر تفوقه من خلال الفوز بمباراة الدور الثاني بالدوري، بنتيجة 3-2.
ويعول أنشيلوتي على تألق الفرنسي كيليان مبابي، الذي سيخوض أول مباراة كلاسيكو مع الريال، منذ انتقاله إليه الصيف الماضي قادما من باريس سان جيرمان، كما يعول أيضا على تألق مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة دورتموند الأخيرة.
ويهدف أنشيلوتي لمواصلة نتائجه الإيجابية على أرضه، حيث فاز الفريق في عشر من آخر 11 مباراة خاضها على أرضه بالدوري. وفي المقابل، يهدف برشلونة إلى مواصلة بدايته الجيدة للموسم تحت قيادة المدير الفني هانز فليك، الذي استطاع أن يقود الفريق لتحقيق 11 انتصارا والخسارة في مباراتين فقط بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ويعلم فليك صعوبة المهمة التي تنتظره في مواجهة الريال، لكنه يعول على المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني 4-1 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الفوز على إشبيلية 5-1 يوم الأحد الماضي.
ويعول فليك على تألق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المتألق حاليا، والذي سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين، إضافة إلى عودة لاعب خط الوسط جافي، والمتألق لامين يامال. ويفتقد فليك لجهود الحارس مارك أندريه تير شتيجن، الذي انتهى موسمه بسبب الإصابة، وأندريس كريستينسين ورونالد أراوخو.
وفي بقية المباريات التي تقام غدا أيضا، يلتقي بلد الوليد مع فياريال، ورايو فاليكانو مع ديوبرتيفو ألافيس، ولاس بالماس مع جيرونا.
وتستكمل مباريات هذه الجولة بعد غد، حينما يلتقي ليجاني مع سلتا فيجو، وخيتافي مع فالنسيا، وريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد مع أوساسونا، فيما تفتتح مباريات هذه الجولة اليوم، بلقاء إسبانيول مع إشبيلية، فيما تختتم مباريات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، عندما يلعب ريال مايوركا مع أتلتيك بيلباو. -(وكالات)

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