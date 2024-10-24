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قمة الإنتر ويوفنتوس تتصدر مواجهات الدوري الإيطالي

10/24/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - تتجه الأنظار إلى ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو، والذي يستضيف مباراة مهمة بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس، عند الساعة 8 من مساء بعد غد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتأتي المباراة في الوقت الذي يتقدم فيه إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني، على يوفنتوس، بفارق نقطة واحدة فقط قبل لقاء الفريقين، وستكون المواجهة بمثابة فرصة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.
وحال فاز إنتر ميلان، يرتفع رصيده إلى 20 نقطة ويقفز لصدارة الترتيب، إذا ما تعثر نابولي المتصدر برصيد 19 نقطة، كما أن الفوز سيرفع من معنويات الفريق.
وحال فاز يوفنتوس، سيرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتقدم للمركز الثاني، بل وقد يتقاسم الصدارة مع نابولي في حال تعثره في مواجهة ليتشي، يوم السبت.
وبعيدا عن حسابات النقاط، تستمد تلك المباراة أهميتها من أهم علامات كرة القدم هناك إلى جانب ميلان، لكن المنافسات الثنائية وحالة العداء بين جماهير الفريقين، جعلت من مباراة إنتر ويوفنتوس القمة الأشهر في البلاد.
وواجه الفريقان بعضهما البعض في 182 مباراة بالدوري الإيطالي، فاز يوفنتوس في 87 مباراة وتفوق إنتر في 49 وكان التعادل مصير 46 مناسبة. كما يتفوق يوفنتوس على إنتر ميلان في سجل المواجهات المباشرة في البطولات كافة، حيث لعبا معا 265 مباراة، فاز يوفنتوس في 116، وفاز إنتر ميلان في 83، وحل التعادل في 66 مباراة.
ويدخل إنتر ميلان المباراة بهدف تحقيق الفوز بعدما نجح في ذلك على المستوى الأوروبي، بفوزه على مضيفه يونج بويز السويسسري 1-0 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
ويسعى إنتر، ومدربه سيموني إينزاجي، إلى الفوز وتضييق الخناق على نابولي، وكذلك تأكيد جاهزية الفريق لخوض المزيد من التحديات للحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي.
من جانبه، يدخل يوفنتوس مواجهة "الديربي" بآلام الخسارة الأوروبية على ملعبه ووسط جماهيره أمام شتوتجارت الألماني بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دوري الأبطال، حيث كانت تلك الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم في كل البطولات.
ويسعى فريق المدرب تياجو موتا، إلى تجاوز الخسارة الأوروبية عن طريق تحقيق فوز محلي مهم أمام منافس عنيد.
وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها تقام غدا، سيحاول نابولي تحقيق الفوز على ليتشي، وسيمني النفس بأن تأتي نتيجة مواجهة إنتر ويوفنتوس في صالحه.
ويحتل نابولي المركز الأول برصيد 19 نقطة، فيما يحتل ليتشي المركز التاسع عشر برصيد خمس نقاط، وستكون المباراة بمثابة فرصة لنابولي من أجل تحقيق الفوز والمضي قدما في الحفاظ على الصدارة.
ويشهد يوم غد أيضا، مواجهة قوية بين بولونيا وضيفه ميلان. وبشكل مغاير عن الموسم الماضي، لا يقدم بولونيا موسما جيدا بالاستمرارية نفسها في النتائج، مثلما كان الحال مع مدربه السابق تياجو موتا، مدرب يوفنتوس الحالي، حيث لم ينجح فيتشنزو إيطاليانو في إحداث الفارق، وخسر الفريق مباراتين من أصل ثلاث مباريات خاضها حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، كما أنه يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري.
من جانبه، بدأ ميلان يعود تدريجيا إلى سكة الانتصارات، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على أودينيزي، ثم فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا على حساب كلوب بروج البلجيكي بعد خسارته أول مباراتين أمام ليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني. ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ويحاول الاقتراب من الصراع الثلاثي على الصدارة بين نابولي وإنتر ميلان ويوفنتوس.
وفي باقي المباريات، يلعب اليوم فريقا أودينيزي مع كالياري، وتورينو مع كومو، ويلعب غدا، أتالانتا وفيرونا، ويلعب بعد غد، بارما مع إمبولي ولاتسيو مع جنوى ومونزا مع فينزيا وفيورنتينا وروما. -(وكالات)

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