قمة الإنتر ويوفنتوس تتصدر مواجهات الدوري الإيطالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - تتجه الأنظار إلى ملعب "جوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو، والذي يستضيف مباراة
مهمة بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس، عند الساعة 8 من مساء بعد غد، في قمة مباريات
الجولة التاسعة من الدوري
الإيطالي لكرة القدم.
وتأتي المباراة في الوقت الذي يتقدم فيه إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني، على يوفنتوس، بفارق نقطة واحدة فقط قبل لقاء الفريقين، وستكون المواجهة بمثابة فرصة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.
وحال فاز إنتر ميلان، يرتفع رصيده إلى 20 نقطة ويقفز لصدارة الترتيب، إذا ما تعثر نابولي المتصدر برصيد 19 نقطة، كما أن الفوز سيرفع من معنويات الفريق.
وحال فاز يوفنتوس، سيرفع رصيده إلى 19 نقطة ويتقدم للمركز الثاني، بل وقد يتقاسم الصدارة مع نابولي في حال تعثره في مواجهة ليتشي، يوم السبت.
وبعيدا عن حسابات النقاط، تستمد تلك المباراة أهميتها من أهم علامات كرة القدم هناك إلى جانب ميلان، لكن المنافسات الثنائية وحالة العداء بين جماهير الفريقين، جعلت من مباراة إنتر ويوفنتوس القمة الأشهر في البلاد.
وواجه الفريقان بعضهما البعض في 182 مباراة بالدوري الإيطالي، فاز يوفنتوس في 87 مباراة وتفوق إنتر في 49 وكان التعادل مصير 46 مناسبة. كما يتفوق يوفنتوس على إنتر ميلان في سجل المواجهات المباشرة في البطولات كافة، حيث لعبا معا 265 مباراة، فاز يوفنتوس في 116، وفاز إنتر ميلان في 83، وحل التعادل في 66 مباراة.
ويدخل إنتر ميلان المباراة بهدف تحقيق الفوز بعدما نجح في ذلك على المستوى الأوروبي، بفوزه على مضيفه يونج بويز السويسسري 1-0 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
ويسعى إنتر، ومدربه سيموني إينزاجي، إلى الفوز وتضييق الخناق على نابولي، وكذلك تأكيد جاهزية الفريق لخوض المزيد من التحديات للحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي.
من جانبه، يدخل يوفنتوس مواجهة "الديربي" بآلام الخسارة الأوروبية على ملعبه ووسط جماهيره أمام شتوتجارت الألماني بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دوري الأبطال، حيث كانت تلك الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم في كل البطولات.
ويسعى فريق المدرب تياجو موتا، إلى تجاوز الخسارة الأوروبية عن طريق تحقيق فوز محلي مهم أمام منافس عنيد.
وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها تقام غدا، سيحاول نابولي تحقيق الفوز على ليتشي، وسيمني النفس بأن تأتي نتيجة مواجهة إنتر ويوفنتوس في صالحه.
ويحتل نابولي المركز الأول برصيد 19 نقطة، فيما يحتل ليتشي المركز التاسع عشر برصيد خمس نقاط، وستكون المباراة بمثابة فرصة لنابولي من أجل تحقيق الفوز والمضي قدما في الحفاظ على الصدارة.
ويشهد يوم غد أيضا، مواجهة قوية بين بولونيا وضيفه ميلان. وبشكل مغاير عن الموسم الماضي، لا يقدم بولونيا موسما جيدا بالاستمرارية نفسها في النتائج، مثلما كان الحال مع مدربه السابق تياجو موتا، مدرب يوفنتوس الحالي، حيث لم ينجح فيتشنزو إيطاليانو في إحداث الفارق، وخسر الفريق مباراتين من أصل ثلاث مباريات خاضها حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، كما أنه يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري.
من جانبه، بدأ ميلان يعود تدريجيا إلى سكة الانتصارات، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على أودينيزي، ثم فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا على حساب كلوب بروج البلجيكي بعد خسارته أول مباراتين أمام ليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني. ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ويحاول الاقتراب من الصراع الثلاثي على الصدارة بين نابولي وإنتر ميلان ويوفنتوس.
وفي باقي المباريات، يلعب اليوم فريقا أودينيزي مع كالياري، وتورينو مع كومو، ويلعب غدا، أتالانتا وفيرونا، ويلعب بعد غد، بارما مع إمبولي ولاتسيو مع جنوى ومونزا مع فينزيا وفيورنتينا وروما. -(وكالات)
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