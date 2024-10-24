فليك يؤكد تعافي برشلونة.. وكومباني يحث لاعبيه على الهدوء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أبدى الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته الغامرة بالفوز الكبير بنتيجة (4-1) على بايرن ميونيخ، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وقال فليك خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نعتقد أن المباراة كانت رائعة، بعد الهدف الأول، مررنا بفترة من 10 إلى 15 دقيقة واجهنا فيها بعض الصعوبات، لكن في النهاية من الجيد أن نرى أن الفريق يتعافى".
وأضاف: "لدينا فريق شاب ومن المهم رؤية هذا، لدينا إمكانيات أكبر بكثير، ونحاول تحسين الأداء في كل مباراة، وهذا هو هدفنا".
وتابع: "بايرن ميونيخ فريق رائع ويضم لاعبين مميزين، من الممتع مشاهدتهم يلعبون، عندما تفوز بمثل هذه المباريات، يجب أن تحتفل، وهذا شيء رائع بالنسبة للفريق، يمنحنا الثقة للإيمان بأنفسنا قبل مباراة الكلاسيكو".
وكشف: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، لكن يجب علينا ألا نفكر في الماضي. هناك جودة عالية في الفريق"، وحول رافينيا، أوضح: "يجب أن أقول إنه مثال رائع على كيفية عمل الفريق. لديه حماس كبير، يضغط بشكل جيد، ويستعد بشكل رائع للتسجيل. لقد لعب مباراة استثنائية وهو في حالة رائعة".
وزاد: "جميع اللاعبين لديهم جودة، لكن رافينيا يمتلك نوعا خاصا من الجودة، ويستمتع باللعب مثل ليفاندوفسكي، لقد تحدثنا عن لاعبين بعينهم، لكن الفريق يستحق الثناء. الجميع قام بعمل رائع".
وعن المباراة التي فاز فيها بايرن على البارسا 2-8، قال: "هذا من الماضي. الآن أكتب فصلا جديًا في حياتي. برشلونة ناد رائع ولدي مسؤولية كبيرة ويجب أن نستمر على هذا النحو".
من جانبه، علق البلجيكي فنسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، على الهزيمة الكبيرة التي تكبدها فريقه، مشيرا: "خسرنا وكانت خسارة واضحة، لا أريد البدء في تحليل كل شيء مباشرة، في الشوط الأول سجلوا الهدف الأول بطريقة سهلة للغاية وهذا يؤلم".
وأضاف: "بعدها كان لدي شعور لمدة 30 دقيقة أنه بمقدورنا الفوز، ولكن المباراة انقلبت بعد الهدفين الثاني والثالث، ولكن بتحليل عميق أرى أننا نحتاج إلى الهدوء عند مشاهدة المواجهة مرة أخرى حتى نتعلم منها ونتحسن".
واختتم حديثه بالقول: "سنعمل معا ونتعلم من هذه الخسارة، لدينا مباراة مهمة للغاية ضد بوخوم في نهاية الأسبوع، وبالتالي سنواصل العمل، لا توجد أعذار وهذه المواجهة لن تحسم الموسم".
ألونسو: إصابة عدلي لا تبدو جيدة
وقال الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني: "إن إصابة أمين عدلي "لا تبدو جيدة".
واضطر ألونسو إلى تغيير الجناح في الدقيقة 18 من مباراة الفريق (1-1) أمام ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا، بعد إصابته في أحد الالتحامات.
وقال ألونسو: "تلقى ضربة في الكاحل، والجميع رأى رد فعله، كانت مؤلمة للغاية، لا تبدو جيدة ويجب أن ننتظر النتائج، كان هذا هو أسوأ خبر تلقيناه".
وأهدر ليفركوزن أول نقطتين في البطولة الأوروبية، حيث كان فلوريان فيرتز يضع الفريق بالمقدمة قبل أن يسجل بيير لي ميلو هدف التعادل لبريست. ويحتل ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني، المركز السادس بدوري أبطال أوروبا.
سيميوني ينتقد التحكيم
وتحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بكل صراحة عن ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني لنادي ليل، مؤكدا: "ليس هناك شيء في اللعبة، قاد القرار المباراة إلى مكان لم يكن يجب أن تذهب إليه".
وانتصر ليل الفرنسي على أتلتيكو مدريد (3-1)، في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وبسؤاله عن رأيه في قرار الحكم، قال سيميوني: "ليس هناك شيء، شخص ما قال إنها خطأ، ولكن فسر لي لماذا، هل كانت لمسة يد؟ لا، هل كانت دفعة من كوكي؟ لا. أتمنى أن نرى شيئا. آمل أن يرى يويفا أو أيا كان أن هناك شيئًا في اللعبة".
وتابع: "ركلة الجزاء تلك حددت سير المباراة وقادت لتحقيق نتيجة (1-2) ومن ثم واجهنا حظا سيئا من تسديدتين بين الخشبات الثلاث تلقينا 3 أهداف".
وأضاف المدرب الأرجنتيني: "هناك طريقتان لتفسير ما حدث في المباراة، في هذه المسابقة عندما يلعب فريق ويكون لديه عدد من الفرص لتسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول ولا ينجح في ذلك، فهذه المنافسة لا تغفر هذا".
وأردف: "التفسير الثاني هو أننا نأمل في أن نرى شيئا يجعلنا نقول إنها ركلة جزاء، الحكم قال إنها لمسة يد وبعد ذلك دفعة من كوكي، أصبح التوازن في كفة ليل، بعد ذلك كانت لدينا فرص وكان بإمكاننا إنهاء المباراة بالفوز 2-4، لكننا خسرنا".
وأكد مدرب الروخيبلانكوس: "نحن في موقف بالغ الصعوبة. لقد استقبلنا 7 أهداف في مباراتين فقط والآن خياراتنا باتت قليلة".
ألفاريز: لم نقدم مباراة سيئة
أبدى جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، أسفه بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام ليل الفرنسي (1-3)، على ما وصفه بغياب الفاعلية بين صفوف فريقه، الذي اعتبر أنه كان بإمكانه "تسجيل 3 أو 4 أهداف" في الشوط الأول.
وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب متروبوليتانو في الجولة الثالثة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا، قال ألفاريز: "لقد خلقنا العديد من الفرص لكننا لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف، عانينا من نقص الفاعلية".
كما أبدى المهاجم الأرجنتيني قلقه بشأن الهجوم في فريقه، لكنه أكد أن "الفريق لم يقدم مباراة سيئة، لكن هكذا سارت الأمور. نشعر بالحزن بسبب الخسارة، لكن يجب مواصلة العمل".
ولم يتحصل الأتلتي حتى الآن سوى على 3 نقاط من إجمالي 9 ممكنة في دور المجموعات، وفي هذا الصدد قال اللاعب: "بالطبع لم يكن هذا ما نريده، خاصة في هذه المباراة التي كانت على أرضنا".
ومع ذلك، ذكر أن "هناك خمس مباريات باقية، وما يزال علينا مواصلة العمل لتحسين أوجه القصور ومحاولة حصد النقاط".
غوارديولا يشيد بأداء لاعبيه
أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بفوز فريقه الكاسح على مضيفه سبارتا براج 5-0، في الجولة الثالثة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسجل النرويجي إيرلينج هالاند هدفين من أهداف سيتي الخمسة، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 7 نقاط من 3 مباريات.
وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "كنا نلعب بشكل جيد، لم أتوقع منهم أن يدافعوا بعمق، لقد لعبوا هجوميا في مبارياتهم الأخرى لكنهم يدافعون بعمق لدرجة يجعلون فيها الأمر صعبا، في اللحظة التي كسرنا فيها المباراة بهدفين نظيفين كان الأمر جيدا".
وتحدث غوارديولا عن هدف هالاند الأكروباتي قائلا: "رأيته عندما جاءت الكرة، إنه أمر لا يصدق. إنه تمثال. طويل جدا ومرن للغاية. أنا أحب ذلك، لديه هذا الحس الفكاهي. مشابه جدا لهدف دورتموند قبل بضع سنوات. لا يصدق. لا أعرف أيهما كان أكثر صعوبة، كلاهما صعب للغاية".
وتابع: "لقد أتيحت له بعض الفرص لكن الأمر صعب. إنه حرفيا في نقطة الجزاء مع ثلاثة مدافعين ولاعبي وسط، إنه محاط دائما بخمسة أو ستة لاعبين، إنه سريع جدا أيضا وربما هذا هو سبب دفاع الفرق بعمق".
وأثنى غوارديولا أيضا على أداء مدافعه جون ستونز الذي سجل هدفا بقوله: "عندما لا يكون هالاند متاحا، يمكن لجون اللعب كمهاجم. جيرارد بيكيه في برشلونة كان لديه حس تهديفي لا يصدق وجون كذلك. لقد سجل بالفعل بضعة أهداف. لقد عاد وأنا سعيد من أجله". -(وكالات)
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