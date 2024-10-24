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فليك يؤكد تعافي برشلونة.. وكومباني يحث لاعبيه على الهدوء

10/24/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أبدى الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته الغامرة بالفوز الكبير بنتيجة (4-1) على بايرن ميونيخ، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وقال فليك خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "نعتقد أن المباراة كانت رائعة، بعد الهدف الأول، مررنا بفترة من 10 إلى 15 دقيقة واجهنا فيها بعض الصعوبات، لكن في النهاية من الجيد أن نرى أن الفريق يتعافى".
وأضاف: "لدينا فريق شاب ومن المهم رؤية هذا، لدينا إمكانيات أكبر بكثير، ونحاول تحسين الأداء في كل مباراة، وهذا هو هدفنا".
وتابع: "بايرن ميونيخ فريق رائع ويضم لاعبين مميزين، من الممتع مشاهدتهم يلعبون، عندما تفوز بمثل هذه المباريات، يجب أن تحتفل، وهذا شيء رائع بالنسبة للفريق، يمنحنا الثقة للإيمان بأنفسنا قبل مباراة الكلاسيكو".
وكشف: "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، لكن يجب علينا ألا نفكر في الماضي. هناك جودة عالية في الفريق"، وحول رافينيا، أوضح: "يجب أن أقول إنه مثال رائع على كيفية عمل الفريق. لديه حماس كبير، يضغط بشكل جيد، ويستعد بشكل رائع للتسجيل. لقد لعب مباراة استثنائية وهو في حالة رائعة".
وزاد: "جميع اللاعبين لديهم جودة، لكن رافينيا يمتلك نوعا خاصا من الجودة، ويستمتع باللعب مثل ليفاندوفسكي، لقد تحدثنا عن لاعبين بعينهم، لكن الفريق يستحق الثناء. الجميع قام بعمل رائع".
وعن المباراة التي فاز فيها بايرن على البارسا 2-8، قال: "هذا من الماضي. الآن أكتب فصلا جديًا في حياتي. برشلونة ناد رائع ولدي مسؤولية كبيرة ويجب أن نستمر على هذا النحو".
من جانبه، علق البلجيكي فنسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، على الهزيمة الكبيرة التي تكبدها فريقه، مشيرا: "خسرنا وكانت خسارة واضحة، لا أريد البدء في تحليل كل شيء مباشرة، في الشوط الأول سجلوا الهدف الأول بطريقة سهلة للغاية وهذا يؤلم".
وأضاف: "بعدها كان لدي شعور لمدة 30 دقيقة أنه بمقدورنا الفوز، ولكن المباراة انقلبت بعد الهدفين الثاني والثالث، ولكن بتحليل عميق أرى أننا نحتاج إلى الهدوء عند مشاهدة المواجهة مرة أخرى حتى نتعلم منها ونتحسن".
واختتم حديثه بالقول: "سنعمل معا ونتعلم من هذه الخسارة، لدينا مباراة مهمة للغاية ضد بوخوم في نهاية الأسبوع، وبالتالي سنواصل العمل، لا توجد أعذار وهذه المواجهة لن تحسم الموسم".
ألونسو: إصابة عدلي لا تبدو جيدة
وقال الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني: "إن إصابة أمين عدلي "لا تبدو جيدة".
واضطر ألونسو إلى تغيير الجناح في الدقيقة 18 من مباراة الفريق (1-1) أمام ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا، بعد إصابته في أحد الالتحامات.
وقال ألونسو: "تلقى ضربة في الكاحل، والجميع رأى رد فعله، كانت مؤلمة للغاية، لا تبدو جيدة ويجب أن ننتظر النتائج، كان هذا هو أسوأ خبر تلقيناه".
وأهدر ليفركوزن أول نقطتين في البطولة الأوروبية، حيث كان فلوريان فيرتز يضع الفريق بالمقدمة قبل أن يسجل بيير لي ميلو هدف التعادل لبريست. ويحتل ليفركوزن، حامل لقب الدوري الألماني، المركز السادس بدوري أبطال أوروبا.
سيميوني ينتقد التحكيم
وتحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بكل صراحة عن ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني لنادي ليل، مؤكدا: "ليس هناك شيء في اللعبة، قاد القرار المباراة إلى مكان لم يكن يجب أن تذهب إليه".
وانتصر ليل الفرنسي على أتلتيكو مدريد (3-1)، في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.
وبسؤاله عن رأيه في قرار الحكم، قال سيميوني: "ليس هناك شيء، شخص ما قال إنها خطأ، ولكن فسر لي لماذا، هل كانت لمسة يد؟ لا، هل كانت دفعة من كوكي؟ لا. أتمنى أن نرى شيئا. آمل أن يرى يويفا أو أيا كان أن هناك شيئًا في اللعبة".
وتابع: "ركلة الجزاء تلك حددت سير المباراة وقادت لتحقيق نتيجة (1-2) ومن ثم واجهنا حظا سيئا من تسديدتين بين الخشبات الثلاث تلقينا 3 أهداف".
وأضاف المدرب الأرجنتيني: "هناك طريقتان لتفسير ما حدث في المباراة، في هذه المسابقة عندما يلعب فريق ويكون لديه عدد من الفرص لتسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول ولا ينجح في ذلك، فهذه المنافسة لا تغفر هذا".
وأردف: "التفسير الثاني هو أننا نأمل في أن نرى شيئا يجعلنا نقول إنها ركلة جزاء، الحكم قال إنها لمسة يد وبعد ذلك دفعة من كوكي، أصبح التوازن في كفة ليل، بعد ذلك كانت لدينا فرص وكان بإمكاننا إنهاء المباراة بالفوز 2-4، لكننا خسرنا".
وأكد مدرب الروخيبلانكوس: "نحن في موقف بالغ الصعوبة. لقد استقبلنا 7 أهداف في مباراتين فقط والآن خياراتنا باتت قليلة".
ألفاريز: لم نقدم مباراة سيئة
أبدى جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، أسفه بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام ليل الفرنسي (1-3)، على ما وصفه بغياب الفاعلية بين صفوف فريقه، الذي اعتبر أنه كان بإمكانه "تسجيل 3 أو 4 أهداف" في الشوط الأول.
وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب متروبوليتانو في الجولة الثالثة من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا، قال ألفاريز: "لقد خلقنا العديد من الفرص لكننا لم نتمكن من ترجمتها إلى أهداف، عانينا من نقص الفاعلية".
كما أبدى المهاجم الأرجنتيني قلقه بشأن الهجوم في فريقه، لكنه أكد أن "الفريق لم يقدم مباراة سيئة، لكن هكذا سارت الأمور. نشعر بالحزن بسبب الخسارة، لكن يجب مواصلة العمل".
ولم يتحصل الأتلتي حتى الآن سوى على 3 نقاط من إجمالي 9 ممكنة في دور المجموعات، وفي هذا الصدد قال اللاعب: "بالطبع لم يكن هذا ما نريده، خاصة في هذه المباراة التي كانت على أرضنا".
ومع ذلك، ذكر أن "هناك خمس مباريات باقية، وما يزال علينا مواصلة العمل لتحسين أوجه القصور ومحاولة حصد النقاط".
غوارديولا يشيد بأداء لاعبيه
أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بفوز فريقه الكاسح على مضيفه سبارتا براج 5-0، في الجولة الثالثة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسجل النرويجي إيرلينج هالاند هدفين من أهداف سيتي الخمسة، ليرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 7 نقاط من 3 مباريات.
وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "كنا نلعب بشكل جيد، لم أتوقع منهم أن يدافعوا بعمق، لقد لعبوا هجوميا في مبارياتهم الأخرى لكنهم يدافعون بعمق لدرجة يجعلون فيها الأمر صعبا، في اللحظة التي كسرنا فيها المباراة بهدفين نظيفين كان الأمر جيدا".
وتحدث غوارديولا عن هدف هالاند الأكروباتي قائلا: "رأيته عندما جاءت الكرة، إنه أمر لا يصدق. إنه تمثال. طويل جدا ومرن للغاية. أنا أحب ذلك، لديه هذا الحس الفكاهي. مشابه جدا لهدف دورتموند قبل بضع سنوات. لا يصدق. لا أعرف أيهما كان أكثر صعوبة، كلاهما صعب للغاية".
وتابع: "لقد أتيحت له بعض الفرص لكن الأمر صعب. إنه حرفيا في نقطة الجزاء مع ثلاثة مدافعين ولاعبي وسط، إنه محاط دائما بخمسة أو ستة لاعبين، إنه سريع جدا أيضا وربما هذا هو سبب دفاع الفرق بعمق".
وأثنى غوارديولا أيضا على أداء مدافعه جون ستونز الذي سجل هدفا بقوله: "عندما لا يكون هالاند متاحا، يمكن لجون اللعب كمهاجم. جيرارد بيكيه في برشلونة كان لديه حس تهديفي لا يصدق وجون كذلك. لقد سجل بالفعل بضعة أهداف. لقد عاد وأنا سعيد من أجله". -(وكالات)

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