إقالة الإيطالي مانشيني من تدريب المنتخب السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس فسخ عقد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بالتراضي بعد النتائج المتواضعة.
ونشر الاتحاد عبر بيان له: توصل مجلس إدارة الاتحاد ومدرب المنتخب مانشيني لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية.
وأضاف البيان: ويؤكد مجلس الإدارة أن اسم المدرب القادم سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولعب المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني 18 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 5 وخسر 6، كما ودع معه المنتخب السعودي كأس آسيا من ثمن النهائي.
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