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إقالة الإيطالي مانشيني من تدريب المنتخب السعودي

10/24/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس فسخ عقد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بالتراضي بعد النتائج المتواضعة.

ونشر الاتحاد عبر بيان له: توصل مجلس إدارة الاتحاد ومدرب المنتخب مانشيني لاتفاق مشترك يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية.

وأضاف البيان: ويؤكد مجلس الإدارة أن اسم المدرب القادم سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني 18 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 5 وخسر 6، كما ودع معه المنتخب السعودي كأس آسيا من ثمن النهائي.

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