28 متسابقا يتنافسون في بانوراما البحر الميت اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ينطلق، اليوم، سباق تسلق مرتفع البانوراما في منطقة البحر الميت، بمشاركة 28 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان.
وتبلغ مسافة السباق 5150 مترا، ابتداء من 272 مترا تحت سطح البحر وصولا لارتفاع 135 مترا فوق سطح البحر.
ويتكون السباق من جولتين يشارك فيهما جميع السائقين المسجلين في السباق، وجولة ثالثة يشارك فيها أفضل 15 سائقا.
والمشاركون في السباق هم: أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، هشام النجار (ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محمد شاهين (سوبارو امبريزا - اس تي اي)، إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو10)، خليل المحيسن (بي ام دبليو ايه 30)، وائل مصطفى (في دبليو- بولو بروتوتايب)، فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب)، طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30) أمجد الحوراني (سيات ليون)، محمد الشرفا (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، حمادة عودة (فلسطين) - (ميتسوبيشي ايفو 6)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، إبراهيم البجة (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، سيف منصور (تويوتا 86)، أحمد جانخوت (تويوتا تيرسيل)، سامي فليفل (ميتسوبيشي ايفو 6)، عاصم عارف (رينو كليو - آر اس 182)، شادي الفقيه (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو 10)، سيف الشيخ (سوبارو امبريزا - ان 14)، فيصل القماز (ميتسوبيشي ايفو 7)، ثائر طعيمة (ميتسوبيشي ايفو 6)، عبد الله ناصيف (فلسطين) -(سوبارو امبريزا - اس تي اي)، فايز القماز (ميتسوبيشي ايفو 6) وبدر الهلالات (سوبارو امبريزا - ان 11).
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