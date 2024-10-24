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28 متسابقا يتنافسون في بانوراما البحر الميت اليوم

10/24/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ينطلق، اليوم، سباق تسلق مرتفع البانوراما في منطقة البحر الميت، بمشاركة 28 سائقا من الأردن وفلسطين ولبنان.
وتبلغ مسافة السباق 5150 مترا، ابتداء من 272 مترا تحت سطح البحر وصولا لارتفاع 135 مترا فوق سطح البحر.
ويتكون السباق من جولتين يشارك فيهما جميع السائقين المسجلين في السباق، وجولة ثالثة يشارك فيها أفضل 15 سائقا.
والمشاركون في السباق هم: أمير النجار (ميتسوبيشي ايفو 9)، مصطفى عطاري (ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، هشام النجار (ميتسوبيشي - كولت بروتو تايب)، سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30)، محمد شاهين (سوبارو ‏امبريزا - اس تي اي)، إيهاب الشرفا (ميتسوبيشي ايفو10)، خليل المحيسن (بي ام دبليو ايه 30)، وائل مصطفى (في دبليو- بولو بروتوتايب)، فادي شاهين (بي ام دبليو ايه 30)، روجيه فغالي (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو - بروتو تايب)، طارق صرصور (فلسطين) - ‏‏(بي ام دبليو ايه 30) أمجد الحوراني (سيات ‏ليون)، محمد الشرفا (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 46)، يزن جمعة (في دبليو- غولف ام ك 5)، حمادة عودة (فلسطين) - (ميتسوبيشي ايفو 6)، عامر موسى (تويوتا ستارليت)، إبراهيم البجة (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، سيف منصور (تويوتا 86)، أحمد جانخوت (تويوتا تيرسيل)، سامي فليفل (ميتسوبيشي ايفو 6)، عاصم عارف (رينو كليو - آر اس 182)، شادي الفقيه (لبنان) - (ميتسوبيشي ايفو 10)، سيف الشيخ (سوبارو ‏امبريزا - ان 14)، فيصل القماز (ميتسوبيشي ايفو 7)، ثائر طعيمة (ميتسوبيشي ايفو 6)، عبد الله ناصيف (فلسطين) -(سوبارو ‏امبريزا - اس تي اي)، فايز القماز (ميتسوبيشي ايفو 6) وبدر الهلالات (سوبارو ‏امبريزا - ان 11).

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