الناشئين يلتقي نظيره الكوري الشمالي بالتصفيات الآسيوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبحث المنتخب الوطني تحت سن 17 لكرة القدم، عن تغيير الصورة الفنية الضعيفة والأداء الباهت الذي ظهر عليه في المباراتين الماضيتين في التصفيات الآسيوية، عندما يلتقي منتخب
كوريا الشمالية عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، لحساب المجموعة الأولى التي تقام منافساتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويسعى المنتخب بقيادة عبدالله القططي، لتغيير الواقع المرير، من خلال تقديم عرض فني أفضل، يعيد فيه جانبا من حبل الود مع الجماهير التي كانت غاضبة للهزيمة والأداء، خصوصا قي ظل الرعاية والدعم من اتحاد الكرة، واستضافة المجموعة على أرضه وبين جماهيره.
وتبدو المهمة صعبة للغاية في مواجهة اليوم، نظرا لقوة وإمكانيات منتخب كوريا الشمالية الذي اقترب كثيرا من حسم بطاقة التأهل لنهائيات التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل في السعودية، بعد 3 انتصارات كبيرة آخرها على المنتخب الإيراني برباعية لهدف، جعلته في الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل منتخب الناشئين المركز الأخير من دون نقاط، وحسب التعليمات يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني من بقية المجموعات.
وينتظر أن يجري القططي تغيرات على التشكيلة التي خاضت المباراتين الماضيتين ولم تنجح في تقديم الأداء الفني المطلوب، من خلال الدفع بكل من: قصي الحلاحلة، حسين ذيابات (عز الدين المصري)، خزرج القاسم، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، محمد ابو الغنم ، أسامة الجوهري، حسن العابورة، أحمد الربايعة، زيد ابو دهيم، محمد ابو رمح.
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