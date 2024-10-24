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الناشئين يلتقي نظيره الكوري الشمالي بالتصفيات الآسيوية

10/24/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبحث المنتخب الوطني تحت سن 17 لكرة القدم، عن تغيير الصورة الفنية الضعيفة والأداء الباهت الذي ظهر عليه في المباراتين الماضيتين في التصفيات الآسيوية، عندما يلتقي منتخب كوريا الشمالية عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، لحساب المجموعة الأولى التي تقام منافساتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ويسعى المنتخب بقيادة عبدالله القططي، لتغيير الواقع المرير، من خلال تقديم عرض فني أفضل، يعيد فيه جانبا من حبل الود مع الجماهير التي كانت غاضبة للهزيمة والأداء، خصوصا قي ظل الرعاية والدعم من اتحاد الكرة، واستضافة المجموعة على أرضه وبين جماهيره.
وتبدو المهمة صعبة للغاية في مواجهة اليوم، نظرا لقوة وإمكانيات منتخب كوريا الشمالية الذي اقترب كثيرا من حسم بطاقة التأهل لنهائيات التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل في السعودية، بعد 3 انتصارات كبيرة آخرها على المنتخب الإيراني برباعية لهدف، جعلته في الصدارة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل منتخب الناشئين المركز الأخير من دون نقاط، وحسب التعليمات يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني من بقية المجموعات.
وينتظر أن يجري القططي تغيرات على التشكيلة التي خاضت المباراتين الماضيتين ولم تنجح في تقديم الأداء الفني المطلوب، من خلال الدفع بكل من: قصي الحلاحلة، حسين ذيابات (عز الدين المصري)، خزرج القاسم، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، محمد ابو الغنم ، أسامة الجوهري، حسن العابورة، أحمد الربايعة، زيد ابو دهيم، محمد ابو رمح.

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