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نادي الرمثا.. حراك انتخابي متصاعد وملفات صعبة تنتظر الإدارة الجديدة

10/24/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدأ الحراك الانتخابي في نادي الرمثا يتصاعد رويدا رويدا، استعدادا لانتخاب إدارة جديدة يوم 18 من الشهر المقبل.
وتشهد الأيام الحالية تصاعدا في التجمعات والتكتلات، والحديث عن مرشحين سواء لرئاسة النادي أو عضوية الإدارة، ما جعل المشهد مبهما حتى اللحظة، في ظل عدم الاستقرار حتى الآن على كتل واضحة المعالم.
ويبرز من المرشحين لرئاسة نادي الرمثا الرئيس الحالي للنادي خالد سمارة، فيما ظهر في الأيام القليلة الماضية المرشح عبدالله طنش، الذي أعلن بقوة عزمه على الترشح لرئاسة النادي، وسط بيانات ووعود بتوفير دعم مالي كبير، وهو ما أعلن عنه في بيان رسمي صدر أمس، وتحدث فيه عن طموحاته وخططه ومشاريعه.
كما يبرز أيضا اسم محمود العزايزة كمرشح محتمل لرئاسة النادي الذي يرزخ تحت وطأة المشاكل المالية والديون وشكاوي اللاعبين، ما يجعل مهمة الإدارة المقبلة صعبة ومعقدة، وتحتاج إلى حلول عملية وليس نظرية.
وتشهد مدينة الرمثا حاليا، مشاورات مكثفة بشأن تشكيل كتل جديدة، تكون مقنعة للهيئة العامة للنادي التي يتراوح عددها ما بين 800 إلى 900 شخص، حيث بدأ المرشحون لرئاسة النادي بالتشاور مع العديد من الأشخاص، لبناء كتل مقنعة للناخب، تمهيدا لإشهارها بشكل رسمي، استعدادا لمعركة الانتخابات.
وأكد عدد كبير من محبي وعشاق نادي الرمثا، أن الإدارة المقبلة ستتحمل عبئا كبيرا، وستواجه الكثير من التحديات، خاصة المالية منها، التي تشكل العقبة الأكبر أمام النادي الزاخر بالمواهب.
وأعرب متحدثون لـ"الغد"، عن أملهم في أن تفرز الانتخابات المقبلة إدارة كاملة متكاملة ومتجانسة، من دون خلافات، قادرة على قيادة النادي لمرحلة أفضل، معتبرين أن التحدي المالي هو الأبرز أمام رئيس النادي القادم وأعضاء إدارته، وبالتالي فإن المرشح الذي يملك حلولا فعلية أو مشروع حلول، سيكون الأكثر قبولا عند أعضاء الهيئة العامة الباحثة عن هيئة إدارية جديدة، قادرة على تحمل ما هو قادم، وقادرة أيضا على إيجاد حلول للمشاكل الحالية.
ويؤكد متحدثون أن فريق الرمثا لكرة القدم، يضم حاليا نخبة من المواهب الواعدة القادرة على إثراء الفريق فنيا وماليا، وبالتالي يجب استثمار هذه الميزة لتحقيق الألقاب، وأيضا من أجل البحث عن عوائد مالية تساعد النادي للخروج من أزماته.

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