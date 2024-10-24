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الرواشدة يشيد بالفكر الهجومي لمدرب الصريح ويشكو تداعيات إغلاق الحسن

10/24/2024 2:52:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أشاد لاعب فريق الصريح لكرة القدم ياسر الرواشدة، بمدربه ماهر العجلوني وفكره المميز، مبديا إعجابه الشديد بالأسلوب الذي ينتهجه وتحديدا بالفكر الهجومي، الذي أصبح يميز الصريح عن غيره من فرق المحترفين.
وبين الرواشدة في حديثه لـ"الغد"، أن العجلوني وعلى الرغم من صغر سنه (28 عاما)، إلا أنه يتميز بقدرة ضبط الفريق والعمل على تطوير مستوى اللاعبين بصورة ملحوظة، موضحا بأن اللاعبين الذين يتقدمون عليه بالسن يبادلونه الاحترام والتقدير.
وأضاف: "يعتبر الصريح من أكثر الفرق التي تهدد الفرق المنافسة ببطولة الدوري، وتصنع الفرص على المرمى في المباريات،لافتا إلى أن تصدر المهاجم محمد العكش بعد نهاية الجولة السابعة لصدارة الهدافين، دليل على ذلك، والفريق يملك في صفوفه أسماء قادرة على التواجد بين فرق الكبار، ونأمل بأن نعودة بالقوة في الدوري من خلال مباراة معان المقبلة".
وأكد الرواشدة البالغ من العمر 34 عاما، أن هدف الفريق منذ بداية الموسم هو التواجد بالمربع الذهبي مع نهاية بطولة الدوري، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن بعض الأمور ومنها سوء التوفيق، إلى جانب الظلم التحكيمي بعدد من المباريات، والذي ساهم بإهدار أكثر من نقطة لفريقه، تسببت في تفكير الفريق بالتواجد ضمن الفرق الستة الأولى.
وتابع: "إغلاق ستاد الحسن الدولي بوجه فريق الصريح وبقية فرق الشمال بداعي الصيانة، أثر على نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، والدليل بأننا حصدنا 4 نقاط من أول مباراتين على الملعب أمام شباب العقبة بالفوز بخمسة أهداف، والتعادل مع متصدر الدوري وحامل لقب النسخة الماضية الحسين إربد بهدف لمثله". وثمن الرواشدة حصوله على جائزة أفضل لاعب بالشهر المقدمة من إدارة نادي الصريح للاعب الأكثر اجتهادا في المباريات والتدريبات، موضحا بأنها تشكل دافعا معنويا له ولبقية زملائه بتقديم الأفضل من أجل تحسين مركز الفريق على سلم الترتيب قبل نهاية مرحلة الذهاب.
واستطرد: "من الصعوبة أن يجلب مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي لاعبين من فرق لا تنافس على مراكز متقدمة، وأرى صعوبة بعودتي لصفوف المنتخب من جديد نظرا لتقدمي بالعمر، ونلاحظ بأن الأسماء التي تتواجد بقائمة المنتخب الوطني هي الأفضل وتستحق الحضور باستمرار، ونأمل منهم بأن يحققوا الإنجاز للكرة الأردنية بالتأهل لأول مرة لنهائيات كأس العالم".
ومثل الرواشدة المنتخب الوطني في 15 مباراة خلال عامي 2016 و2017، مثلما لعب مع العديد من الفرق المحلية وهي: العربي، الفيصلي، السلط، معان، الحسين إربد، شباب العقبة وحاليا مع الصريح.

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