الرواشدة يشيد بالفكر الهجومي لمدرب الصريح ويشكو تداعيات إغلاق الحسن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أشاد لاعب
فريق الصريح لكرة القدم
ياسر الرواشدة، بمدربه ماهر العجلوني وفكره المميز، مبديا إعجابه الشديد بالأسلوب الذي ينتهجه وتحديدا بالفكر الهجومي، الذي أصبح يميز الصريح عن غيره من فرق المحترفين.
وبين الرواشدة في حديثه لـ"الغد"، أن العجلوني وعلى الرغم من صغر سنه (28 عاما)، إلا أنه يتميز بقدرة ضبط الفريق والعمل على تطوير مستوى اللاعبين بصورة ملحوظة، موضحا بأن اللاعبين الذين يتقدمون عليه بالسن يبادلونه الاحترام والتقدير.
وأضاف: "يعتبر الصريح من أكثر الفرق التي تهدد الفرق المنافسة ببطولة الدوري، وتصنع الفرص على المرمى في المباريات،لافتا إلى أن تصدر المهاجم محمد العكش بعد نهاية الجولة السابعة لصدارة الهدافين، دليل على ذلك، والفريق يملك في صفوفه أسماء قادرة على التواجد بين فرق الكبار، ونأمل بأن نعودة بالقوة في الدوري من خلال مباراة معان المقبلة".
وأكد الرواشدة البالغ من العمر 34 عاما، أن هدف الفريق منذ بداية الموسم هو التواجد بالمربع الذهبي مع نهاية بطولة الدوري، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن بعض الأمور ومنها سوء التوفيق، إلى جانب الظلم التحكيمي بعدد من المباريات، والذي ساهم بإهدار أكثر من نقطة لفريقه، تسببت في تفكير الفريق بالتواجد ضمن الفرق الستة الأولى.
وتابع: "إغلاق ستاد الحسن الدولي بوجه فريق الصريح وبقية فرق الشمال بداعي الصيانة، أثر على نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، والدليل بأننا حصدنا 4 نقاط من أول مباراتين على الملعب أمام شباب العقبة بالفوز بخمسة أهداف، والتعادل مع متصدر الدوري وحامل لقب النسخة الماضية الحسين إربد بهدف لمثله". وثمن الرواشدة حصوله على جائزة أفضل لاعب بالشهر المقدمة من إدارة نادي الصريح للاعب الأكثر اجتهادا في المباريات والتدريبات، موضحا بأنها تشكل دافعا معنويا له ولبقية زملائه بتقديم الأفضل من أجل تحسين مركز الفريق على سلم الترتيب قبل نهاية مرحلة الذهاب.
واستطرد: "من الصعوبة أن يجلب مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي لاعبين من فرق لا تنافس على مراكز متقدمة، وأرى صعوبة بعودتي لصفوف المنتخب من جديد نظرا لتقدمي بالعمر، ونلاحظ بأن الأسماء التي تتواجد بقائمة المنتخب الوطني هي الأفضل وتستحق الحضور باستمرار، ونأمل منهم بأن يحققوا الإنجاز للكرة الأردنية بالتأهل لأول مرة لنهائيات كأس العالم".
ومثل الرواشدة المنتخب الوطني في 15 مباراة خلال عامي 2016 و2017، مثلما لعب مع العديد من الفرق المحلية وهي: العربي، الفيصلي، السلط، معان، الحسين إربد، شباب العقبة وحاليا مع الصريح.
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