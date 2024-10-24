التقدم بتصنيف الـفيفا يمنح النشامى دفعة معنوية قبل المرحلة الحاسمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم
4 مراكز بالتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس، محتلا المركز 64 عالميا، بعد أن جمع 1380.75 نقطة، مواصلا تواجده بالمركز التاسع آسيويا، والثامن على الصعيد العربي.
وحصل المنتخب الوطني على 3 نقاط خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، من فوز على منتخب
سلطنة عُمان بأربعة أهداف دون مقابل، فيما خسر في مواجهته أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الثاني بمجموعته الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط، ومتقدما على المنتخب العراقي بفارق الأهداف، وخلف "الشمشون الكوري" صاحب الـ10 نقاط.
ويتطلع "النشامى" تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي، إلى التقدم خطوة للأمام في التصفيات المونديالية، بعد التواجد في المركز الثاني مؤخرا، حيث إن في الدور الثالث الحالي، يخوض كل فريق 10 مباريات، في ظل توزيع 18 منتخبا على 3 مجموعات، وتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لكأس العالم بشكل مباشر، ويلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع تصفيات جديدة.
وسجل المنتخب الوطني حضورا مميزا على صعيد الأداء والنتيجة في مباراته الأخيرة أمام المنتخب العُماني، إذ تسببت عودة المهاجم يزن النعيمات في تعزيز القوة الهجومية بتسجيله هدفين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، فيما تترقب الجماهير عودة نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري في التجمع المقبل، بعد تماثله للشفاء ودخوله في مرحلة التأهيل والإعداد.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الخامسة في التصفيات يوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عندما يرحل إلى مدينة البصرة لملاقاة المنتخب العراقي، قبل أن يتوجه من البصرة إلى الكويت لملاقاة المنتخب الكويتي في التاسع عشر من الشهر ذاته، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ومنح التقدم 4 مراكز دفعة واحدة، دفعة معنوية للمنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي، والذي تراجع بدوره مركزا في التصنيف أمس ووصل للمركز 56 عالميا، ما يجعل اللاعبين أمام مهمة لإثبات أفضليتهم على المنافس، بعد الفوز المثير عليه بثمن نهائي كأس آسيا الماضية بثلاثة أهداف لهدفين.
ونجح المنتخب الوطني في احتلال وصافة كأس آسيا بنسختها الأخيرة التي أقيمت العام الحالي في قطر، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف، ما جعل تطلعات وآمال الشارع الرياضي كبيرة في الوصول للمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية. ويرصد الجهاز الفني للمنتخب الوطني مباريات دوري المحترفين عن بعد، في ظل سفره، على أن يعود الطاقم بالفترة المقبلة، لإعلان قائمة المنتخب للتجمع المقبل المقرر انطلاقه مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد نهاية الجولة التاسعة من دوري المحترفين، ومباراتي الوحدات والحسين إربد على صعيد دوري أبطال آسيا.
ومن الجدير بالذكر، أن أفضل تصنيف للمنتخب الوطني كان في العام 2004، عندما احتل المركز 37 عالميا، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.
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