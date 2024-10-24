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التقدم بتصنيف الـفيفا يمنح النشامى دفعة معنوية قبل المرحلة الحاسمة

10/24/2024 2:52:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم 4 مراكز بالتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس، محتلا المركز 64 عالميا، بعد أن جمع 1380.75 نقطة، مواصلا تواجده بالمركز التاسع آسيويا، والثامن على الصعيد العربي.
وحصل المنتخب الوطني على 3 نقاط خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، من فوز على منتخب سلطنة عُمان بأربعة أهداف دون مقابل، فيما خسر في مواجهته أمام منتخب كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الثاني بمجموعته الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط، ومتقدما على المنتخب العراقي بفارق الأهداف، وخلف "الشمشون الكوري" صاحب الـ10 نقاط.
ويتطلع "النشامى" تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي، إلى التقدم خطوة للأمام في التصفيات المونديالية، بعد التواجد في المركز الثاني مؤخرا، حيث إن في الدور الثالث الحالي، يخوض كل فريق 10 مباريات، في ظل توزيع 18 منتخبا على 3 مجموعات، وتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لكأس العالم بشكل مباشر، ويلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع تصفيات جديدة.
وسجل المنتخب الوطني حضورا مميزا على صعيد الأداء والنتيجة في مباراته الأخيرة أمام المنتخب العُماني، إذ تسببت عودة المهاجم يزن النعيمات في تعزيز القوة الهجومية بتسجيله هدفين، وحصوله على جائزة رجل المباراة، فيما تترقب الجماهير عودة نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري في التجمع المقبل، بعد تماثله للشفاء ودخوله في مرحلة التأهيل والإعداد.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الخامسة في التصفيات يوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عندما يرحل إلى مدينة البصرة لملاقاة المنتخب العراقي، قبل أن يتوجه من البصرة إلى الكويت لملاقاة المنتخب الكويتي في التاسع عشر من الشهر ذاته، علما أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ومنح التقدم 4 مراكز دفعة واحدة، دفعة معنوية للمنتخب الوطني قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب العراقي، والذي تراجع بدوره مركزا في التصنيف أمس ووصل للمركز 56 عالميا، ما يجعل اللاعبين أمام مهمة لإثبات أفضليتهم على المنافس، بعد الفوز المثير عليه بثمن نهائي كأس آسيا الماضية بثلاثة أهداف لهدفين.
ونجح المنتخب الوطني في احتلال وصافة كأس آسيا بنسختها الأخيرة التي أقيمت العام الحالي في قطر، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف، ما جعل تطلعات وآمال الشارع الرياضي كبيرة في الوصول للمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية. ويرصد الجهاز الفني للمنتخب الوطني مباريات دوري المحترفين عن بعد، في ظل سفره، على أن يعود الطاقم بالفترة المقبلة، لإعلان قائمة المنتخب للتجمع المقبل المقرر انطلاقه مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعد نهاية الجولة التاسعة من دوري المحترفين، ومباراتي الوحدات والحسين إربد على صعيد دوري أبطال آسيا.
ومن الجدير بالذكر، أن أفضل تصنيف للمنتخب الوطني كان في العام 2004، عندما احتل المركز 37 عالميا، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

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