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منتخب الرجال يختار 15 لاعبا ويعسكر اليوم تحضيرا لـالطائرة العربية

10/24/2024 2:52:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- سمى المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة المصري حسن الحصري، 15 لاعبا ضمن صفوف المنتخب الوطني للرجال، الذي يعسكر في أحد فنادق العاصمة اليوم، تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام بالبحرين خلال الفترة من 30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة 10 منتخبات عربية تتنافس في مجموعتين.
ويشارك في المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل موعد السفر إلى البحرين، كل من: عبادة فخري، خالد أبومشرف، إياد ماضي، راشد العلوان، ياسر عثمان، محمد جمال، مهند جروان، محمود النقيب، محمود عبدالعزيز، محمود النقيب، ابراهيم العطلة، لؤي ناجح، عبدالعظيم ادغيش، أيهم خنفر، فهد نعمان، وصالح الطهراوي، حيث سيصار إلى تقليص القائمة إلى 14 لاعبا قبيل السفر للبحرين.
وتغلف التدريبات المكثفة أيام المعسكر التدريبي، والتي تتوزع في فترتين صباحية ومسائية، ويتخللها خوض مباريات ودية مع محترفي الدوري الممتاز، والذين سيصار إلى تجميعهم في فريق إلى جانب أفضل العناصر المحلية، بقصد الموازنة بين الجرعات البدنية التي ستقام في "الجيم" الذي جهزه اتحاد الكرة الطائرة مؤخرا في صالة قصر الرياضة، والجرعات التكتيكية، ويهدف إلى رفع مؤشر الانسجام والتفاهم بين اللاعبين تحت الشبكة، وفقا للأدوار الهجومية والدفاعية، والتي ستساعد المدير الفني للمنتخبات الوطنية، ومساعده المدرب الوطني وليد العسود، للوقوف على التشكيلة النهائية للفريق والقائمة الرسمية للاعبين المشاركين في البطولة العربية.
ويعود المنتخب الوطني بعد غياب إلى أجواء المنافسة في البطولات العربية للرجال، ويأمل في تجاوز خيبات الماضي، وإعلان حضوره بمنتخب "خليط" بين نجوم الخبرة والمواهب الواعدة في ثوب شبابي بحت، سيوفر له اتحاد الكرة الطائرة أشكال الدعم والاهتمام كافة، باعتباره "الأمل" ومستقبل الكرة الطائرة العربية.
وإن المنتخب الوطني الحالي حديث التشكيل، وتحت القيادة الفنية الأولى للمصري الحصري، ويحدد طموحاته بالحضور المشرف، في مجموعته التي تضم منتخبات، السعودية، الكويت وقطر، التي تملك الجاهزية ولها حضورها العربي والإقليمي والقاري، إلا أنه عازم على تقديم نفسه بقوة في المنافسات العربية، باعتبارها الخطوة الفنية الأولى التي سيبنى عليها الكثر في استحاقات السنوات المقبلة.

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