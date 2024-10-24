منتخب الرجال يختار 15 لاعبا ويعسكر اليوم تحضيرا لـالطائرة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- سمى المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة المصري حسن الحصري، 15 لاعبا ضمن صفوف المنتخب الوطني للرجال، الذي يعسكر في أحد فنادق العاصمة اليوم، تحضيرا للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام بالبحرين خلال الفترة من 30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمشاركة 10 منتخبات عربية تتنافس في مجموعتين.
ويشارك في المعسكر التدريبي الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل موعد السفر إلى البحرين، كل من: عبادة فخري، خالد أبومشرف، إياد ماضي، راشد العلوان، ياسر عثمان، محمد جمال، مهند جروان، محمود النقيب، محمود عبدالعزيز، محمود النقيب، ابراهيم العطلة، لؤي ناجح، عبدالعظيم ادغيش، أيهم خنفر، فهد نعمان، وصالح الطهراوي، حيث سيصار إلى تقليص القائمة إلى 14 لاعبا قبيل السفر للبحرين.
وتغلف التدريبات المكثفة أيام المعسكر التدريبي، والتي تتوزع في فترتين صباحية ومسائية، ويتخللها خوض مباريات ودية مع محترفي الدوري الممتاز، والذين سيصار إلى تجميعهم في فريق إلى جانب أفضل العناصر المحلية، بقصد الموازنة بين الجرعات البدنية التي ستقام في "الجيم" الذي جهزه اتحاد الكرة الطائرة مؤخرا في صالة قصر الرياضة، والجرعات التكتيكية، ويهدف إلى رفع مؤشر الانسجام والتفاهم بين اللاعبين تحت الشبكة، وفقا للأدوار الهجومية والدفاعية، والتي ستساعد المدير الفني للمنتخبات الوطنية، ومساعده المدرب الوطني وليد العسود، للوقوف على التشكيلة النهائية للفريق والقائمة الرسمية للاعبين المشاركين في البطولة العربية.
ويعود المنتخب الوطني بعد غياب إلى أجواء المنافسة في البطولات العربية للرجال، ويأمل في تجاوز خيبات الماضي، وإعلان حضوره بمنتخب "خليط" بين نجوم الخبرة والمواهب الواعدة في ثوب شبابي بحت، سيوفر له اتحاد الكرة الطائرة أشكال الدعم والاهتمام كافة، باعتباره "الأمل" ومستقبل الكرة الطائرة العربية.
وإن المنتخب الوطني الحالي حديث التشكيل، وتحت القيادة الفنية الأولى للمصري الحصري، ويحدد طموحاته بالحضور المشرف، في مجموعته التي تضم منتخبات، السعودية، الكويت وقطر، التي تملك الجاهزية ولها حضورها العربي والإقليمي والقاري، إلا أنه عازم على تقديم نفسه بقوة في المنافسات العربية، باعتبارها الخطوة الفنية الأولى التي سيبنى عليها الكثر في استحاقات السنوات المقبلة.
MENAFN24102024000072011014ID1108816663
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.