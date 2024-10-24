موتا والحاج ينهيان عقدة ناساف ويتقدمان بالحسين إربد آسيويا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- بعد سنوات طويلة عجزت بها الفريق المحلية تسجيل أي فوز على فريق ناساف كارشي الأوزبكي، نجح الحسين إربد في إيقاف هذه السطوة وألحق بمنافسه الهزيمة الأولى في دوري أبطال آسيا 2 للنسخة الحالية بهدفين لهدف، في مباراة
جرت أول من أمس على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمسابقة.
وجاء الفوز الثاني على التوالي للحسين في البطولة الآسيوية بعد تغلبه على الكويت الكويتي في الجولة الثانية بهدفين لهدف، ليحتل المركز الثاني بمجموعته متخلفا بفارق الأهداف عن منافسه شباب الأهلي دبي صاحب المركز الأول وبرصيد كل فريق منهما 6 نقاط.
وخلال 8 مناسبات سابقة للأندية المحلية أمام ناساف بالبطولات القارية، وتحديدا لفريقي الفيصلي والوحدات وفي مناسبات مختلفة منها ملحق دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا، فاز المنافس في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، إلى أن جاء الحسين إربد وأنهى هذه السطوة وسجل أول فوز تاريخي للأندية الأردنية على ناساف، وسط سيطرة وأفضلية لـ"الغزاة".
وتفاجأت الجماهير بعدم إشراك المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا، نجم الفريق عارف الحاج، والذي كان على الموعد فور دخوله عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء، وسجل هدفين في الدقائق الأخيرة، قاد بهما الفريق لنقاط ثلاثة جديدة في البطولة، وأصبح هدافا لفريقه وبرصيده 3 أهداف من أصل 5 أهداف تم تسجيلها في جميع المباريات.
وأثبت الحاج أنه أفضل اللاعبين المحليين في الفترات الماضية، من خلال صناعته للفارق في أي مباراة يلعبها، من خلال مهاراته عالية المستوى وحسه التهديفي المميز، وصناعته الدائمة للفرص الخطيرة لزملائه، حيث كان النجم الأبرز بالدوري المحلي في الموسم الماضي برفقة الفيصلي، وعلى صعيد دوري أبطال آسيا أيضا.
وجاءت القراءة الفنية من موتا مميزة في اللقاء، من خلال الحد من خطورة لاعبي ناساف، والعمل على تعطيلهم من خلال إجراء أكثر من تغيير على التشكيلة الأساسية للفريق في الجولات الماضية، وهو ما ساهم في تقديم أسوأ نسخة للفريق الأوزبكي بالبطولة حتى الآن، فيما نجح الحسين بفرض سيطرته على الكرة في معظم فترات اللقاء، وهو ما ظهر بالنهاية من خلال الإحصائيات والأفضلية الواضحة للحسين.
ويسجل لموتا نجاحه الكبير مع الحسين إربد للموسم الثاني على التوالي، بعد أن قاد الفريق في مرحلة الذهاب الموسم الماضي، ولم يتلق الفريق وقتها أي خسارة بعهده في 13 مباراة، محققا الفوز في 12 مباراة، فيما تحسن أداء الفريق منذ وصوله قبل شهر، من خلال تسجيل فوزين على الصعيد المحلي ببطولة الدوري، ومثلهما على الصعيد القاري بدوري أبطال آسيا.
وظهر للمرة الأولى بألوان الحسين إربد على الصعيدين المحلي أو القاري اللاعب إحسان حداد، حيث غاب في الفترات الماضية عن الفريق بداعي الإصابة، إلى جانب قرار فني بإبقائه على دكة البدلاء في مباريات أخرى، نظرا لتميز اللاعب الآخر الذي يشغل مركز الظهير الأيمن بالفريق منذ الموسم الماضي أدهم القرشي.
وتنتظر الحسين إربد مهمة أصعب في مرحلة الإياب، من خلال مواجهة ناساف كارشي خارج الديار، قبل أن يستضيف شباب الأهلي دبي في عمان، ويختتم مبارياته بلقاء الكويت على أرض الأخير، حيث سيحاول الحسين الخروج بأفضل النتائج بحثا عن خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة لثمن نهائي المسابقة.
ويحارب الحسين إربد على أكثر من جبهة في الموسم الحالي، حيث تنتظره مباراة مهمة أمام الأهلي على الصعيد المحلي بعد غد، قبل ملاقاة الوحدات في الجولة التالية، على أن يواجه ناساف قبل فترة التوقف المقبلة.
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