Friday, 25 October 2024 03:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موتا والحاج ينهيان عقدة ناساف ويتقدمان بالحسين إربد آسيويا

10/24/2024 2:52:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- بعد سنوات طويلة عجزت بها الفريق المحلية تسجيل أي فوز على فريق ناساف كارشي الأوزبكي، نجح الحسين إربد في إيقاف هذه السطوة وألحق بمنافسه الهزيمة الأولى في دوري أبطال آسيا 2 للنسخة الحالية بهدفين لهدف، في مباراة جرت أول من أمس على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمسابقة.
وجاء الفوز الثاني على التوالي للحسين في البطولة الآسيوية بعد تغلبه على الكويت الكويتي في الجولة الثانية بهدفين لهدف، ليحتل المركز الثاني بمجموعته متخلفا بفارق الأهداف عن منافسه شباب الأهلي دبي صاحب المركز الأول وبرصيد كل فريق منهما 6 نقاط.
وخلال 8 مناسبات سابقة للأندية المحلية أمام ناساف بالبطولات القارية، وتحديدا لفريقي الفيصلي والوحدات وفي مناسبات مختلفة منها ملحق دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا، فاز المنافس في 6 مباريات وتعادل في مباراتين، إلى أن جاء الحسين إربد وأنهى هذه السطوة وسجل أول فوز تاريخي للأندية الأردنية على ناساف، وسط سيطرة وأفضلية لـ"الغزاة".
وتفاجأت الجماهير بعدم إشراك المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا، نجم الفريق عارف الحاج، والذي كان على الموعد فور دخوله عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء، وسجل هدفين في الدقائق الأخيرة، قاد بهما الفريق لنقاط ثلاثة جديدة في البطولة، وأصبح هدافا لفريقه وبرصيده 3 أهداف من أصل 5 أهداف تم تسجيلها في جميع المباريات.
وأثبت الحاج أنه أفضل اللاعبين المحليين في الفترات الماضية، من خلال صناعته للفارق في أي مباراة يلعبها، من خلال مهاراته عالية المستوى وحسه التهديفي المميز، وصناعته الدائمة للفرص الخطيرة لزملائه، حيث كان النجم الأبرز بالدوري المحلي في الموسم الماضي برفقة الفيصلي، وعلى صعيد دوري أبطال آسيا أيضا.
وجاءت القراءة الفنية من موتا مميزة في اللقاء، من خلال الحد من خطورة لاعبي ناساف، والعمل على تعطيلهم من خلال إجراء أكثر من تغيير على التشكيلة الأساسية للفريق في الجولات الماضية، وهو ما ساهم في تقديم أسوأ نسخة للفريق الأوزبكي بالبطولة حتى الآن، فيما نجح الحسين بفرض سيطرته على الكرة في معظم فترات اللقاء، وهو ما ظهر بالنهاية من خلال الإحصائيات والأفضلية الواضحة للحسين.
ويسجل لموتا نجاحه الكبير مع الحسين إربد للموسم الثاني على التوالي، بعد أن قاد الفريق في مرحلة الذهاب الموسم الماضي، ولم يتلق الفريق وقتها أي خسارة بعهده في 13 مباراة، محققا الفوز في 12 مباراة، فيما تحسن أداء الفريق منذ وصوله قبل شهر، من خلال تسجيل فوزين على الصعيد المحلي ببطولة الدوري، ومثلهما على الصعيد القاري بدوري أبطال آسيا.
وظهر للمرة الأولى بألوان الحسين إربد على الصعيدين المحلي أو القاري اللاعب إحسان حداد، حيث غاب في الفترات الماضية عن الفريق بداعي الإصابة، إلى جانب قرار فني بإبقائه على دكة البدلاء في مباريات أخرى، نظرا لتميز اللاعب الآخر الذي يشغل مركز الظهير الأيمن بالفريق منذ الموسم الماضي أدهم القرشي.
وتنتظر الحسين إربد مهمة أصعب في مرحلة الإياب، من خلال مواجهة ناساف كارشي خارج الديار، قبل أن يستضيف شباب الأهلي دبي في عمان، ويختتم مبارياته بلقاء الكويت على أرض الأخير، حيث سيحاول الحسين الخروج بأفضل النتائج بحثا عن خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة لثمن نهائي المسابقة.
ويحارب الحسين إربد على أكثر من جبهة في الموسم الحالي، حيث تنتظره مباراة مهمة أمام الأهلي على الصعيد المحلي بعد غد، قبل ملاقاة الوحدات في الجولة التالية، على أن يواجه ناساف قبل فترة التوقف المقبلة.

MENAFN24102024000072011014ID1108816662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث