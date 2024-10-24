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الفيصلي يستضيف الجزيرة.. ومغير السرحان وشباب الأردن يبحثان عن صيد النقاط

10/24/2024 2:52:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






تنطلق اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين فريقي مغير السرحان وشباب الأردن على ملعب السلط عند الساعة 5.00 مساء، فيما تبدأ عند الساعة 7.45 مواجهة العريقين الفيصلي والجزيرة، على ستاد عمان الدولي.
وتتواصل مباريات الجولة غدا بمواجهة يستضيف فيها السلط نظيره فريق الرمثا عند الساعة الخامسة مساء على ملعب السلط، فيما يشهد ملعب البترا مباراة معان والصريح عند الساعة 7.45، وتعد المباراة على ملعب معان بسبب نقلها لانشغال ملعب الأمير محمد باستضافة مباريات التصفيات الآسيوية، والحال ينطبق على مباراة مغير السرحان وضيفه شباب الأردن.
وتختتم منافسات الجولة بعد غد، بمواجهتين الأولى تجمع الأهلي مع الحسين عند الساعة 5.00 مساء على ملعب البترا، فيما يحتضن ستاد عمان الدولي آخر المباريات، والتي تجمع بين فريقي الوحدات وشباب العقبة عند الساعة 7.45.
ويتصدر فريق الحسين ترتيب الدوري مع نهاية الأسبوع السابع برصيد 16 نقطة وبفارق المواجهات والأهداف عن الرمثا والأهلي، ويملك الحسين مباراة مؤجلة مع مغير السرحان، ويحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 14 نقطة وله مباراة مؤجلة مع السلط، والفيصلي خامسا برصيد 10 نقاط، وشباب الأردن سادسا 7 نقاط، الصريح سابعا 6 نقاط، الجزيرة ثامنا 6 نقاط، مغير السرحان تاسعا 6 نقاط، معان عاشرا 5 نقاط، السلط بالمركز الحادي عشر 4 نقاط وله مباراة مؤجلة، فيما يقبع فريق شباب العقبة بالمركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط.
مغير السرحان × شباب الأردن
تكمن أهمية المباراة في التقارب النقطي بينهما، حيث الفارق نقطة واحدة، ويدرك كلا الفريقين أن الفوز يمكن اعتباره 6 نقاط في ظل التنافس بين معظم الفرق للهروب من المواقع الخلفية، وحصد الغلة التي تمنح أفضلية في رحلة شاقة بظل هبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى.
وتبدو الأوراق الفنية عند الفريقين واضحة ومكشوفة أمام المدرب خالد الدبوبي (مغير السرحان)، ورائد عساف (شباب الأردن)، وهذا يجعل الخيارات الدفاعة والهجومية جاهزة من أجل تنفيذ الهجمات واقتناص الانتصار، مع مراعاة الإمكانيات الفنية للجانبين عبر تحقيق التوازن في عملية الانطلاقات نحو مرمى المنافس.
ويعتمد مغير السرحان على جماعية الأداء مع التركيز على الأطراف من خلال تشكيلته المتوقعة والتي تضم: منذر الزعبي، حمزة الشمالي، أحمد أبو صعيلك، مجاهد الزواهرة، معتز عبيدات، محمد أبو الذهب، زيد أبو الريش، قصي طنوس، علي ذيابات، زيد الزواهرة وأحمد الحراحشة.
من جانبه، يعول الشباب على المزج بين حيوية شبابه والخبرة، وتنتظر أن يبدأ اللقاء بتشكيلة تضم: رشيد رفيد، رواد أبو خيزران، أحمد عبدالله، عون محارمة، ثائر خليل، زيد الأصفر، حمزة النعيم، محمد طه، ورد البري، صلاح الدين فراص ومحمد الذريوات.
الفيصلي × الجزيرة
بغض النظر عن ترتيب الفريقين، تبقى لموقعة العريقين أهمية خاصة، وعادة ما تكون مبارياتهما مفتوحة ومثيرة في الناحية الهجومية، ولكن الظروف في المباراة مختلفة فنيا ومعنويا، حيث يعاني "الأزرق" بعد الخسارة أمام الحسين إربد، واستمر مسلسل نزيف النقاط والذي شكل غضبا جماهيريا، فيما انتعش " الأحمر" فنيا ومعنويات بعد الفوز الأول في الموسم وعلى حساب السلط.
وينتظر أن نكون المواجهة نارية وممتعة، ويعول الفيصلي على تشكيلة تعاني في الحالة الدفاعية، حيث من المنتظر أن يبدأ المدير الفني السوري رأفت محمد، بتشكيلة مكونة من: نور الدين بني عطية، محمد كلوب، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا، عمر هاني، أمادو موتاري، أحمد عرسان وسيمون ديديو.
فيما يعتمد المدير الفني لفريق الجزيرة محمود شلباية ببداية اللقاء على تشكيلة مكونة من: محمد خاطر، أنس بدوي، عبد الله المناصرة، طلال الحواري، وجدي نبهان، محمد الحسنات، غيث المدادحة، أحمد أبو شعيرة، خالد صياحين، حمزة الصيفي وعدي القرا.

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