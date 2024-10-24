الفيصلي يستضيف الجزيرة.. ومغير السرحان وشباب الأردن يبحثان عن صيد النقاط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
تنطلق اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين فريقي مغير السرحان وشباب الأردن على ملعب السلط عند الساعة 5.00 مساء، فيما تبدأ عند الساعة 7.45 مواجهة العريقين الفيصلي والجزيرة، على ستاد عمان الدولي.
وتتواصل مباريات
الجولة غدا بمواجهة يستضيف فيها السلط نظيره فريق الرمثا عند الساعة الخامسة مساء على ملعب السلط، فيما يشهد ملعب البترا مباراة
معان والصريح عند الساعة 7.45، وتعد المباراة على ملعب معان بسبب نقلها لانشغال ملعب الأمير محمد باستضافة مباريات التصفيات الآسيوية، والحال ينطبق على مباراة مغير السرحان وضيفه شباب الأردن.
وتختتم منافسات الجولة بعد غد، بمواجهتين الأولى تجمع الأهلي مع الحسين عند الساعة 5.00 مساء على ملعب البترا، فيما يحتضن ستاد عمان الدولي آخر المباريات، والتي تجمع بين فريقي الوحدات وشباب العقبة عند الساعة 7.45.
ويتصدر فريق الحسين ترتيب الدوري مع نهاية الأسبوع السابع برصيد 16 نقطة وبفارق المواجهات والأهداف عن الرمثا والأهلي، ويملك الحسين مباراة مؤجلة مع مغير السرحان، ويحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 14 نقطة وله مباراة مؤجلة مع السلط، والفيصلي خامسا برصيد 10 نقاط، وشباب الأردن سادسا 7 نقاط، الصريح سابعا 6 نقاط، الجزيرة ثامنا 6 نقاط، مغير السرحان تاسعا 6 نقاط، معان عاشرا 5 نقاط، السلط بالمركز الحادي عشر 4 نقاط وله مباراة مؤجلة، فيما يقبع فريق شباب العقبة بالمركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط.
مغير السرحان × شباب الأردن
تكمن أهمية المباراة في التقارب النقطي بينهما، حيث الفارق نقطة واحدة، ويدرك كلا الفريقين أن الفوز يمكن اعتباره 6 نقاط في ظل التنافس بين معظم الفرق للهروب من المواقع الخلفية، وحصد الغلة التي تمنح أفضلية في رحلة شاقة بظل هبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى.
وتبدو الأوراق الفنية عند الفريقين واضحة ومكشوفة أمام المدرب خالد الدبوبي (مغير السرحان)، ورائد عساف (شباب الأردن)، وهذا يجعل الخيارات الدفاعة والهجومية جاهزة من أجل تنفيذ الهجمات واقتناص الانتصار، مع مراعاة الإمكانيات الفنية للجانبين عبر تحقيق التوازن في عملية الانطلاقات نحو مرمى المنافس.
ويعتمد مغير السرحان على جماعية الأداء مع التركيز على الأطراف من خلال تشكيلته المتوقعة والتي تضم: منذر الزعبي، حمزة الشمالي، أحمد أبو صعيلك، مجاهد الزواهرة، معتز عبيدات، محمد أبو الذهب، زيد أبو الريش، قصي طنوس، علي ذيابات، زيد الزواهرة وأحمد الحراحشة.
من جانبه، يعول الشباب على المزج بين حيوية شبابه والخبرة، وتنتظر أن يبدأ اللقاء بتشكيلة تضم: رشيد رفيد، رواد أبو خيزران، أحمد عبدالله، عون محارمة، ثائر خليل، زيد الأصفر، حمزة النعيم، محمد طه، ورد البري، صلاح الدين فراص ومحمد الذريوات.
الفيصلي × الجزيرة
بغض النظر عن ترتيب الفريقين، تبقى لموقعة العريقين أهمية خاصة، وعادة ما تكون مبارياتهما مفتوحة ومثيرة في الناحية الهجومية، ولكن الظروف في المباراة مختلفة فنيا ومعنويا، حيث يعاني "الأزرق" بعد الخسارة أمام الحسين إربد، واستمر مسلسل نزيف النقاط والذي شكل غضبا جماهيريا، فيما انتعش " الأحمر" فنيا ومعنويات بعد الفوز الأول في الموسم وعلى حساب السلط.
وينتظر أن نكون المواجهة نارية وممتعة، ويعول الفيصلي على تشكيلة تعاني في الحالة الدفاعية، حيث من المنتظر أن يبدأ المدير الفني السوري رأفت محمد، بتشكيلة مكونة من: نور الدين بني عطية، محمد كلوب، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، مهند خير الله، خالد زكريا، عمر هاني، أمادو موتاري، أحمد عرسان وسيمون ديديو.
فيما يعتمد المدير الفني لفريق الجزيرة محمود شلباية ببداية اللقاء على تشكيلة مكونة من: محمد خاطر، أنس بدوي، عبد الله المناصرة، طلال الحواري، وجدي نبهان، محمد الحسنات، غيث المدادحة، أحمد أبو شعيرة، خالد صياحين، حمزة الصيفي وعدي القرا.
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