شركة Hytera تحدث ثورة في وسائل اتصالات للأيدي العاملة المتنقلة بإطلاقها أجهزة P5 Series Poc Radio

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة Hytera Communications (رقمها في بورصة شنتشن: 002583)، الرائدة عالميًا في تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، أحدث التصاميم من أجهزة Push-to-Talk over Cellular (PoC) P5 Series، بما في ذلك، والتي توفر مزيجًا لا مثيل له من القوة والسهولة في الاستخدام والأداء القوي، مما يجعلها حل الاتصالات المثالي للتواصل والتعاون بين الفرق المتنقلة في القطاعات مثل الأمن والخدمات اللوجستية والنقل.

توفر أجهزة P5 Series PoC Radios، المجهزة بهوائيات لأبراج احادية القطب احترافية ، أداءً ممتازًا على صعيد التقاط الإشارة، مما يضمن إجراء المكالمات الصوتية الفورية "push-to-talk" حتى في البيئات الصعبة. على سبيل المثال، في النطاق الترددي 5، تحقق P5 Series معدل TRP بقيمة 18.5 ديسيبل مللي واط ومعدل TIS بقيمة -93.5 ديسيبل مللي واط، مما ييسر طرق الاتصال في المناطق ذات الإشارات الضعيفة. وبفضل قوة مخرجات قيمتها 3 واط وخاصية إلغاء الضوضاء المتقدمة، توفر أجهزة الراديو صوتًا عالي الوضوح، حتى في البيئات المزعجة. بلإضافةً إلى ذلك، و باستخدام عملية معالجة صوتية واسعة النطاق بمعدل أخذ عينات يبلغ 16 كيلو هرتز ونطاق ترددي يتراوح ما بين 20 هرتز و8 كيلو هرتز، تعمل P5 Series على إعادة إنتاج الصوت بوضوح عالي، مما يضمن وضوح المكالمات الصوتية.

جرى تصميم P5 Series مع الاخذ بالاعتبارعنصر سهولة الاستخدام ، إذ يتيح مقبض احترافي، موجود عادةً في أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه التقليدية، التبديل السريع بين المجموعات والإشعارات الصوتية، مما يحافظ على تركيز المستخدمين على المهام المطلوبة. وبفضل شاشة العرض الكاملة، يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة وبشكل متكرر إلى الميزات الموجودة في الجهاز، مثل المكالمات الصوتية والرسائل الجماعية. كما تتيح ميزة Quick Group للمستخدمين إنشاء مجموعات أو الانضمام إليها على الفور، مما يعزز كفاءة العمل الجماعي. إضافةً إلى ذلك، تدعم P50 Series ميزة تخزين البيانات ونسخها إلى الإنترنت اللاسلكي لنسخ الإعدادات بسرعة عبر أجهزة راديو متعددة وضمان استعداد أعضاء الفريق للتعاون على الفور.

تتميز أجهزة P5 Series PoC radios، المصممة للبقاء في البيئات الصعبة، بميزة الحماية من الغبار والماء بتصنيف IP68. كما يتضمن التصميم القوي واجهات خاضعة لاختبارات شاملة، مثل موصل الصوت القوي المحتوي على 9 دبابيس ومنفذ Type-C المقاوم للماء، مما يضمن بقاءه لمدة اطول. هذا، وقد تم تصميم أجهزة الراديو هذه للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أدوات يُعتمد عليها في البيئات الصعبة، من مواقع البناء إلى المرافق الصناعية النائية.

تتوافق P5 Series بسهولة مع منصة Hytera HyTalk البرمجية، مما يوفر المزيد من الميزات، مثل Lone Worker وMan Down لضمان عناصر السلامة في مكان العمل. كما تتكامل أدوات الإدارة على هيأة PoC Manager وSmart MDM مع P5 Series لتعزيز كفاءة تعاون وإدارة الفرق المتنقلة.

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نبذة عن Hytera

تعد Hytera Communications Corporation Limited (رقمها في بورصة شنتشن: 002583) شركة عالمية رائدة في تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، وبفضل إمكانيات الصوت والفيديو والبيانات، يمكننا توفير اتصال أسرع وأكثر أمانًا وأكثر تنوعًا للمستخدمين في قطاع الأعمال وفِرق المهمات المستعجلة. فهدفنا هو تمكين الأساس لعالم أكثر كفاءة وأمانًا عن طريق تمكين عملائنا من تحقيق إنجازات أكثر في كل من العمليات اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ.

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