شركة Hytera تحدث ثورة في وسائل اتصالات للأيدي العاملة المتنقلة بإطلاقها أجهزة P5 Series Poc Radio

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت شركة Hytera Communications (رقمها في بورصة شنتشن: 002583)، الرائدة عالميًا في تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، أحدث التصاميم من أجهزة Push-to-Talk over Cellular (PoC) radio
P5 Series، بما في ذلك P50
و P50 Pro
، والتي توفر مزيجًا لا مثيل له من القوة والسهولة في الاستخدام والأداء القوي، مما يجعلها حل الاتصالات المثالي للتواصل والتعاون بين الفرق المتنقلة في القطاعات مثل الأمن والخدمات اللوجستية والنقل.
توفر أجهزة P5 Series PoC Radios، المجهزة بهوائيات لأبراج احادية القطب احترافية ، أداءً ممتازًا على صعيد التقاط الإشارة، مما يضمن إجراء المكالمات الصوتية الفورية "push-to-talk" حتى في البيئات الصعبة. على سبيل المثال، في النطاق الترددي 5، تحقق P5 Series معدل TRP بقيمة 18.5 ديسيبل مللي واط ومعدل TIS بقيمة -93.5 ديسيبل مللي واط، مما ييسر طرق الاتصال في المناطق ذات الإشارات الضعيفة. وبفضل قوة مخرجات قيمتها 3 واط وخاصية إلغاء الضوضاء المتقدمة، توفر أجهزة الراديو صوتًا عالي الوضوح، حتى في البيئات المزعجة. بلإضافةً إلى ذلك، و باستخدام عملية معالجة صوتية واسعة النطاق بمعدل أخذ عينات يبلغ 16 كيلو هرتز ونطاق ترددي يتراوح ما بين 20 هرتز و8 كيلو هرتز، تعمل P5 Series على إعادة إنتاج الصوت بوضوح عالي، مما يضمن وضوح المكالمات الصوتية.
جرى تصميم P5 Series مع الاخذ بالاعتبارعنصر سهولة الاستخدام ، إذ يتيح مقبض احترافي، موجود عادةً في أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه التقليدية، التبديل السريع بين المجموعات والإشعارات الصوتية، مما يحافظ على تركيز المستخدمين على المهام المطلوبة. وبفضل شاشة العرض الكاملة، يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة وبشكل متكرر إلى الميزات الموجودة في الجهاز، مثل المكالمات الصوتية والرسائل الجماعية. كما تتيح ميزة Quick Group للمستخدمين إنشاء مجموعات أو الانضمام إليها على الفور، مما يعزز كفاءة العمل الجماعي. إضافةً إلى ذلك، تدعم P50 Series ميزة تخزين البيانات ونسخها إلى الإنترنت اللاسلكي لنسخ الإعدادات بسرعة عبر أجهزة راديو متعددة وضمان استعداد أعضاء الفريق للتعاون على الفور.
تتميز أجهزة P5 Series PoC radios، المصممة للبقاء في البيئات الصعبة، بميزة الحماية من الغبار والماء بتصنيف IP68. كما يتضمن التصميم القوي واجهات خاضعة لاختبارات شاملة، مثل موصل الصوت القوي المحتوي على 9 دبابيس ومنفذ Type-C المقاوم للماء، مما يضمن بقاءه لمدة اطول. هذا، وقد تم تصميم أجهزة الراديو هذه للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أدوات يُعتمد عليها في البيئات الصعبة، من مواقع البناء إلى المرافق الصناعية النائية.
تتوافق P5 Series بسهولة مع منصة Hytera HyTalk البرمجية، مما يوفر المزيد من الميزات، مثل Lone Worker وMan Down لضمان عناصر السلامة في مكان العمل. كما تتكامل أدوات الإدارة على هيأة PoC Manager وSmart MDM مع P5 Series لتعزيز كفاءة تعاون وإدارة الفرق المتنقلة.
لمزيد من المعلومات عن أجهزة Hytera P5 Series PoC Radio، الرجاء زيارة:
نبذة عن Hytera
تعد Hytera Communications Corporation Limited (رقمها في بورصة شنتشن: 002583) شركة عالمية رائدة في تقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، وبفضل إمكانيات الصوت والفيديو والبيانات، يمكننا توفير اتصال أسرع وأكثر أمانًا وأكثر تنوعًا للمستخدمين في قطاع الأعمال وفِرق المهمات المستعجلة. فهدفنا هو تمكين الأساس لعالم أكثر كفاءة وأمانًا عن طريق تمكين عملائنا من تحقيق إنجازات أكثر في كل من العمليات اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ.
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