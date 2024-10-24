كارجوستور وهليز يعقدان شراكة لدفع عجلة النمو في مجال الخدمات اللوجستية البحرية في قطر

MENAFN - AETOSWire) في خطوة تعكس مدى أهمية قطاع الطاقة في قطر، أعلنت الشركتان العملاقتان في هذا المجال "كارجوستور العالمية" ومجموعة "هليز" الشرق الأوسط ، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم معالم مشهد الخدمات اللوجستية البحرية. هذا ومن المقرر أن يوفر هذا التعاون بنية تحتية حيوية من خلال توريد، بما في ذلك، سعياً لتلبية الطلب المتزايد لمشاريع قطاع الطاقة في البلاد.

ومن المتوقع أيضاً أن يسهم قطاع الطاقة المزدهر في قطر، وبخاصة مشروعا حقلي غاز الشمال والشاهين ، في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة، مما يجعل الدعم اللوجستي الموثوق والمتخصص ضرورة حتمية. إنّ الشراكة الجديدة بين "كارجوستور" و"هاليز" تأتي إذًا في مرحلة حاسمة. وفيما تتطلع البلاد إلى تحقيق أهدافها الإنتاجية الطموحة، لا بدّ في هذا السياق من التمكن من الوصول بسهولة إلى الحاويات عالية الجودة لاستخدامها في العمليات البحرية.

ويدمج هذا التحالف بمثالية بين الانتشار العالمي والخبرة المحلية. إذ توفر شركة "كارجوستور"، بواسطة شبكة التوريد الواسعة لديها في أكثر من 25 دولة، خبرة استثنائية في حلول الحاويات المصممة خصيصًا لقطاع الحقول البحرية. أما شركة "هليز" القطرية الراسخة في السوق المحلية، فتتمتع بخبرة ميدانية عميقة لتلبية المتطلبات الصارمة لقطاع الطاقة في قطر. شركة "هليز" متخصصة في تقديم حلول متميزة، بما في ذلك التصميم الهندسي، ودعم الحقول البحرية، وتصنيع الهياكل الفولاذية المعتمدة وإصلاحها، وتأجير المعدات، وخدمات الفحص، والاختبار، والمعايرة، وخدمات الصيانة المتكاملة.

حل سلس لمشغلي الحقول البحرية

توفر هذه الشراكة شريان حياة للشركات العاملة في الحقول البحرية في قطر. بالنسبة لهذه الشركات، التي غالبًا ما توكل إليها مهمة إدارة الخدمات اللوجستية لنقل المعدات والمواد الخطرة، فإن المخاطر التي تواجهها عالية. وتضمن الحاويات المعتمدة من DNV 2.7-1 السلامة والامتثال للمعايير الدولية – ما يعد عاملاّ أساسياّ عند التعامل مع مشاريع الطاقة العالية المخاطر في قطر.

الجدير بالذكر أنّ طموحات قطر في مجال الطاقة لا تقتصر على تعزيز الإنتاج فحسب، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية قطر الوطنية 2030 ، وهي خطة طويلة الأجل تركّز على الاستدامة والنمو الاقتصادي. وتتماشى الشراكة بين "كارجوستور" و"هليز" مع هذه الرؤية، إذ إنها تقدم حلولاً لوجستية لا تلبي الطلبات العاجلة فحسب، بل تسهم أيضاً في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية طويلة الأجل للبلاد.

القادة يرحبون بهذا التعاون

وفي معرض حديثه عن الشراكة، أعرب أندرو هارت ، الرئيس التنفيذي لشركة "كارجوستور"، عن حماسه إزاء توسيع عمليات الشركة في قطر، مؤكداً أن الحاويات المتينة والمعتمدة التي تستخدمها مناسبة تماماً لقطاع النفط والغاز البحري. وأيده في ذلك جاسي تشاكاماتيل ، الرئيس التنفيذي لشركة "هليز"، الذي شدد بدوره على مهمة الشركة التي تتمثل في تقديم الخبرة المحلية لدعم قطاع الطاقة في قطر، وإنجاز المشاريع المتوافقة مع لوائح السلامة.

هذه الشراكة الاستراتيجية هي أكثر من مجرد اتفاقية تجارية؛ فهي تمثل تقدماً رئيساً في البنية التحتية الداعمة لقطاع النفط والغاز في قطر. ومن خلال توفير إمدادات غير منقطعة، والامتثال للسلامة، وخدمة العملاء على مدار الساعة، فإن هذا التعاون من شأنه أن يوفر فوائد ملموسة من شأنها تبسيط عمليات الشركات البحرية.

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