Lenovo تُعيّن Ashley Gorakhpurwalla لقيادة مجموعة حلول البنية التحتية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت شركة Lenovo، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بتعيين Ashley Gorakhpurwalla لقيادة أعمال حلول البنية التحتية للمجموعة. انضم إلى شركة Lenovo في 11 نوفمبر كنائب للرئيس التنفيذي لشركة Lenovo ورئيسًا لمجموعة حلول البنية التحتية، بالإضافة إلى عمله كعضو في اللجنة التنفيذية لشركة Lenovo، وهو الفريق القيادي للمجموعة.

يعد Gorakhpurwalla معروفًا على نطاق واسع في الصناعة وقد قاد العديد من أنظمة البنية التحتية للإيرادات بمليارات الدولارات وأعمال أجهزة التخزين لشركات التكنولوجيا العالمية. من أبرز أدواره أنه شغل منصب الرئيس والمدير العام لأنظمة الخوادم والبنية التحتية في Dell EMC، حيث قاد أعمالاً بقيمة 20 مليار دولار أمريكي شملت وحدات أعمال PowerEdge Server وHyperconverged Infrastructure وExtreme Scale Infrastructure، بالإضافة إلى البحث والتطوير لمنصة التخزين وحماية البيانات. وقد شهد بفضل قيادته نمو أعمال الخوادم والتخزين حتى أصبحت رقم واحد على مستوى العالم.

وتعليقًا على التعيين، قال Yuanqing Yang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo: "انضم Ashley إلى Lenovo في لحظة محورية في رحلتنا نحو الذكاء الاصطناعي الهجين، حيث تعمل قوة وعمق محفظتنا والابتكار والشراكات في النظام البيئي على تحسين نوعية حياة الأفراد وتوفير إنتاجية أعلى للمؤسسات. بفضل خبرته المتنوعة في الصناعة، وخلفيته الهندسية القوية، وقيادته المثبتة، ونجاحه في توسيع نطاق الأعمال التجارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فإن Ashley في وضع جيد لدفع النمو المربح لأعمال ISG".

وأضاف Gorakhpurwalla: "لطالما أعجبت بنمو Lenovo الملحوظ وريادتها في هذه الصناعة، لذلك بصفتي شخصًا شغوفًا جدًا بالأنظمة، يسعدني العودة إلى مؤسسة للعمل مع عملاء المؤسسات للمساعدة في تحويل أعمالهم. تقدم أعمال البنية التحتية الرائدة لشركة Lenovo في هذا العصر المثير للذكاء الاصطناعي فرصة هائلة للبناء على الأسس القوية للشركة وتسريع النمو المستقبلي".

حول Lenovo

تعد Lenovo شركة تكنولوجية عالمية تبلغ إيراداتها 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. ركزت Lenovo على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت على نجاحها كأكبر شركة للكمبيوتر الشخصي في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسّنة للذكاء الاصطناعي (أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، والبنية التحتية (الخادم، والتخزين، والحواسيب المتطورة، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المحددة بالبرمجيات)، والبرامج، والحلول، والخدمات. يعمل استثمار Lenovo المستمر في الابتكار المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر إنصافًا وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت اسم Lenovo Group Limited (بورصة هونج كونج تحت الرمز: 992) ‏(و أداة ADR تحت الرمز: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ عن آخر الأخبار عبر StoryHub .

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