Lenovo تُعيّن Ashley Gorakhpurwalla لقيادة مجموعة حلول البنية التحتية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--قامت شركة Lenovo، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بتعيين Ashley Gorakhpurwalla لقيادة أعمال حلول البنية التحتية للمجموعة. انضم إلى شركة Lenovo في 11 نوفمبر كنائب للرئيس التنفيذي لشركة Lenovo ورئيسًا لمجموعة حلول البنية التحتية، بالإضافة إلى عمله كعضو في اللجنة التنفيذية لشركة Lenovo، وهو الفريق القيادي للمجموعة.
يعد Gorakhpurwalla معروفًا على نطاق واسع في الصناعة وقد قاد العديد من أنظمة البنية التحتية للإيرادات بمليارات الدولارات وأعمال أجهزة التخزين لشركات التكنولوجيا العالمية. من أبرز أدواره أنه شغل منصب الرئيس والمدير العام لأنظمة الخوادم والبنية التحتية في Dell EMC، حيث قاد أعمالاً بقيمة 20 مليار دولار أمريكي شملت وحدات أعمال PowerEdge Server وHyperconverged Infrastructure وExtreme Scale Infrastructure، بالإضافة إلى البحث والتطوير لمنصة التخزين وحماية البيانات. وقد شهد بفضل قيادته نمو أعمال الخوادم والتخزين حتى أصبحت رقم واحد على مستوى العالم.
وتعليقًا على التعيين، قال Yuanqing Yang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo: "انضم Ashley إلى Lenovo في لحظة محورية في رحلتنا نحو الذكاء الاصطناعي الهجين، حيث تعمل قوة وعمق محفظتنا والابتكار والشراكات في النظام البيئي على تحسين نوعية حياة الأفراد وتوفير إنتاجية أعلى للمؤسسات. بفضل خبرته المتنوعة في الصناعة، وخلفيته الهندسية القوية، وقيادته المثبتة، ونجاحه في توسيع نطاق الأعمال التجارية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فإن Ashley في وضع جيد لدفع النمو المربح لأعمال ISG".
وأضاف Gorakhpurwalla: "لطالما أعجبت بنمو Lenovo الملحوظ وريادتها في هذه الصناعة، لذلك بصفتي شخصًا شغوفًا جدًا بالأنظمة، يسعدني العودة إلى مؤسسة للعمل مع عملاء المؤسسات للمساعدة في تحويل أعمالهم. تقدم أعمال البنية التحتية الرائدة لشركة Lenovo في هذا العصر المثير للذكاء الاصطناعي فرصة هائلة للبناء على الأسس القوية للشركة وتسريع النمو المستقبلي".
حول Lenovo
تعد Lenovo شركة تكنولوجية عالمية تبلغ إيراداتها 57 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة رقم 248 في قائمة Fortune Global 500، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. ركزت Lenovo على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، وقد بنت على نجاحها كأكبر شركة للكمبيوتر الشخصي في العالم مع مجموعة كاملة من الأجهزة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي، والجاهزة للذكاء الاصطناعي، والمحسّنة للذكاء الاصطناعي (أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ومحطات العمل، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية)، والبنية التحتية (الخادم، والتخزين، والحواسيب المتطورة، والحوسبة عالية الأداء، والبنية التحتية المحددة بالبرمجيات)، والبرامج، والحلول، والخدمات. يعمل استثمار Lenovo المستمر في الابتكار المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر إنصافًا وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت اسم Lenovo Group Limited (بورصة هونج كونج تحت الرمز: 992) (و أداة ADR تحت الرمز: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ عن آخر الأخبار عبر StoryHub .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN24102024004146001356ID1108816567
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.