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الصندوق العقاري: إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر أكتوبر

10/24/2024 2:43:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا وستة عشر مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر أكتوبر 2024 م.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر أكتوبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج المملكة 2030. وأكد ابن ماضي أن الصندوق العقاري يحرص على تنويع الحلول والمزايا التمويلية وإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية التي تواجه المستفيدين ومعالجتها؛ لتسهيل رحلة تملكهم للسكن الملائم، مشددًا على أهمية التزام المستفيدين، وتحديث مراحل بناء منازلهم إلكترونيًا من خلال بوابة الصندوق لضمان استمرار الدعم السكني.
ودعا الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، مستفيدي مُنتج البناء الذاتي و "أرض وقرض " ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرًا من توقيع عقودهم التمويلية، ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم وتنطبق عليهم شروط الاستفادة من مهلة صرف الدفعات التمويلية سرعة تحديث مراحل إنجاز بناء منازلهم، وتقديم طلب تمديد المهلة ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية، منوهًا بأن آخر موعد لاستقبال طلب تمديد مهلة صرف الدفعات التمويلية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر المقبل.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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