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((عين الرياض)) شريكًا إعلاميًا لمؤتمرالجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA 2024 في أبوظبي

10/24/2024 2:43:51 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت شركة ((عين الرياض))، كشريك إعلامي، في أعمال مؤتمر "الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات" ICCA 2024 والذي انعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2024، بمشاركات واسعة لقيادات المعرفة والفكر، إقليميا ودوليا.
وتعد الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات أكبر تجمع عالمي ومركز للمعرفة، ضمن قطاع الاجتماعات الدولية، ويعود تاريخها إلى ما يفوق 60 عامًا، وهي أبرز جهة رائدة عالميًا، ضمن قطاع الاجتماعات والمؤتمرات، وتضم ما يزيد عن 1,000 عضو من 100 منطقة ودولة يجتمعون لتعزيز المعرفة وبناء الثقة، استهدافا لمساعدة القطاع على بلوغ كامل إمكاناته كمحرك للتغيير الإيجابي، اقتصاديا ومعرفيا، ضمن قطاع الأعمال في مختلف المجتمعات، حيث يوفر مؤتمر الجمعية منصة لتبادل المعرفة والخبرات، دعماً لقطاع اجتماعات المنظمات العالمية، من خلال استقطابه لنخبة من الخبراء والمختصين في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
وأكد الأستاذ/ عبد الله الحربي الرئيس التنفيذي لشركة ((عين الرياض))، أن المشاركة تأتي ضمن إطار المشاركات الخارجية إقليميا وعالميا، حيث واصلت الشركة مشاركاتها الفاعلة، سواء من حيث الرعاية، أو الشراكات الإعلامية، انطلاقا من حرصها على التواصل والتفاعل مع مختلف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، محليا وخارجيا، مبينا أن ((عين الرياض))، تعد أحد أعضاء جمعية ICCA البارزين، حيث ظلت تشارك في مختلف الاجتماعات والأعمال.
وتابع الحربي قائلا:"مثلت المشاركة في هذا الحدث الدولي، فرصة مناسبة لإطلاع المشاركين من قيادات الفكر والمعرفة الدوليين على الأحداث البارزة التي تنظمها وتستضيفها السعودية،خلال الفترة القادمة، من أبرزها القمة العالمية للبروبتك " The Global Proptech Summit المنعقدة في الرياض، خلال الفترة من 27 - 28 أكتوبر 2024، والتي ستشهد مشاركة أكثر من 100متحدث، وكذلك أكثر من 80 دولة، إضافة لـ"منتدى مستقبل العقار"، الذي يستعد لإطلاق نسخته الرابعة، في شهر يناير 2025، بمشاركات واسعة محليا وإقليميا ودوليا، وقد أبدى عدد كبير من الشخصيات القيادية التي شاركت في المؤتمر ترحيبها بالمشاركة في هذين الحدثين الدوليين"
كما عقد الحربي عددا من الاجتماعات على هامش أعمال المؤتمر مع بعض أعضاء الجمعية، والخبراء والمختصين وممثلين لشركات ومنظمي المؤتمرات من مختلف الدول، ناقش خلالها دور ((عين الرياض))، في المشاركة في أهم الأحداث وتنظيم مختلف الفعاليات دوليا، بجانب دورها في تعزيز مكانة السعودية في المحافل الدولية المختلفة.
يذكر أن ((عين الرياض))، هي بوابة تسويقية لمدينة الرياض؛ تخدم جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح ومستثمرين، وتعد وجهة رائدة للحصول على المعلومات والوصول إلى الشريحة المستهدفة، وتقدم العديد من الخدمات التفاعلية والأخبار والمعلومات المتنوعة والمحدثة يوميًا باللغتين العربية والإنجليزية، كما تقوم بدعم الفعاليات والأنشطة من خلال الرعاية والتنظيم والتسويق، وتتميز بمواقع تواصلها الاجتماعية الفعالة، وامتلاكها لقواعد بيانات مصنفة، كما تعد عين الرياض من أبرز المواقع المتخصصة في قطاع الأعمال والتي تستقطب صناع القرار من المهنيين والزوار
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