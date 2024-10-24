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وزير الدفاع يصل العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية

10/24/2024 2:43:51 PM
(MENAFN- Al Watan) مدريد 21 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 24 أكتوبر 2024 م واس وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية. وتأتي زيارة سموه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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