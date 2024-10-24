وزير الدفاع يصل العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية

وزير الدفاع يصل العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية
التاريخ
10/24/2024 2:43:51 PM
(MENAFN
- Al Watan)
مدريد 21 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 24 أكتوبر 2024 م واس وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية. وتأتي زيارة سموه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
MENAFN24102024000089011017ID1108816538
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.