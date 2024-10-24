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السعودية للكهرباء تختتم مشاركتها في ملتقى توطين قطاع الطاقة بتوقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 54.7 مليار ريال

10/24/2024 2:43:51 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت الشركة السعودية للكهرباء، بصفتها الشريك الاستراتيجي، مشاركتها في ملتقى توطين قطاع الطاقة الذي نظمته وزارة الطاقة في الرياض على مدى يومين تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة". وأسفر الملتقى عن توقيع 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال سعودي، وذلك لدعم استراتيجية الشركة في تعزيز توطين قطاع الطاقة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
شملت الاتفاقيات الموقعة توطين ملحقات الكابلات من خلال عقود شراء طويلة الأمد وإنشاء مصانع محلية، بالإضافة إلى توطين مفاتيح الجهد الفائق والعالي، مما يحقق نسبة توطين تصل إلى 75% من احتياجات الشركة. كما تضمنت الاتفاقيات مشاريع رئيسية لنقل الطاقة تربط بين المناطق الوسطى والغربية والجنوبية، بهدف دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز موثوقية الخدمات الكهربائية.
وفي تصريح له، عبّر المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية في هذا الحدث المحوري، مؤكداً التزام الشركة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية. وأضاف: "تعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تطوير سلاسل إمداد محلية، وزيادة الاستثمارات الصناعية، وخلق فرص لتوطين قطاع الكهرباء، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لقطاع الطاقة في المملكة ".
كما تضمنت شاركت السعودية للكهرباء في جلسات حوارية ناقشت التحولات في قطاع الطاقة واستراتيجية الشركة في التوطين، بالإضافة إلى برنامج "بناء" الذي يهدف إلى توطين صناعة الكهرباء وتطوير القدرات الوطنية، وجذب المستثمرين والشركات العالمية لإنشاء مصانع متقدمة، مما يعزز من توظيف وتدريب الكوادر الوطنية ويسهم في تحقيق التوازن التجاري عبر تعزيز الصادرات السعودية .

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