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إقالة مانشيني من تدريب المنتخب السعودي

10/24/2024 2:43:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، توصله إلى اتفاق مشترك مع مدرب المنتخب الوطني، الإيطالي روبرتو مانشيني.
وأوضح الاتحاد أن الاتفاق ينص على انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب، مشيرا إلى أن مجلسه قدم الشكر لـ روبرتو مانشيني متمنيا له التوفيق في مسيرته.
وأكد الاتحاد أن اسم المدرب القادم للمنتخب الوطني سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية.
وقاد مانشيني (59 سنة) الممتد عقده حتى عام 2027، المنتخب السعودي في 18 لقاء، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وتلقى 6 هزائم.
وودع الفريق تحت قيادة مانشيني بطولة كأس أمم آسيا من دور الـ16 بخسارته 3 / 5 أمام كوريا الجنوبية.
وجاءت نتائج الأخضر في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 مخيبة للآمال بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز بصعوبة على الصين وخسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين، وهو ما يهدد طموحات المنتخب السعودي بالوصول للمرة السابعة في تاريخه للمونديال، حيث يستعد للقاء أستراليا في 14 نوفمبر المقبل بالجولة الخامسة للتصفيات.

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