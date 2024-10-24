إقالة مانشيني من تدريب المنتخب السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، توصله إلى اتفاق مشترك مع مدرب المنتخب الوطني، الإيطالي روبرتو مانشيني.
وأوضح الاتحاد أن الاتفاق ينص على انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب، مشيرا إلى أن مجلسه قدم الشكر لـ روبرتو مانشيني متمنيا له التوفيق في مسيرته.
وأكد الاتحاد أن اسم المدرب القادم للمنتخب الوطني سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية ورسمية.
وقاد مانشيني (59 سنة) الممتد عقده حتى عام 2027، المنتخب السعودي في 18 لقاء، حقق الفوز في 7 مباريات
وتعادل في 5 مواجهات وتلقى 6 هزائم.
وودع الفريق تحت قيادة مانشيني بطولة كأس أمم آسيا من دور الـ16 بخسارته 3 / 5 أمام كوريا الجنوبية.
وجاءت نتائج الأخضر في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 مخيبة للآمال بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز بصعوبة على الصين وخسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين، وهو ما يهدد طموحات المنتخب السعودي بالوصول للمرة السابعة في تاريخه للمونديال، حيث يستعد للقاء أستراليا في 14 نوفمبر المقبل بالجولة الخامسة للتصفيات.
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