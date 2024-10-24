تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة مع تلاشي تأثير إعصاري“هيلين” و”ميلتون”.

وحسب بيانات صدرت اليوم الخميس عن وزارة العمل، تراجع عدد الطلبات الأولية بمقدار 15 ألف طلب إلى 227 ألفاً، خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من أكتوبر الجاري، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 245 ألف طلب.

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كما تم تعديل بيانات الأسبوع بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 242 ألفاً.

بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار ألفي طلب إلى 238.5 ألف، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلب إلى 236.5 ألف.

وقد يرجع بعض الارتفاع في عدد الطلبات المقدمة خلال الأسابيع الماضية لتأثيرات إعصار“هيلين” مع ارتفاع حاد للطلبات في فلوريدا وكارولينا الشمالية، ولكن مع إزالة الأضرار في الأسبوع الأخير، عاودت طلبات إعانة البطالة التراجع.





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