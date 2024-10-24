تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة مع تلاشي تأثير إعصاري“هيلين” و”ميلتون”.
وحسب بيانات صدرت اليوم الخميس عن وزارة العمل، تراجع عدد الطلبات الأولية بمقدار 15 ألف طلب إلى 227 ألفاً، خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من أكتوبر الجاري، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 245 ألف طلب.
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كما تم تعديل بيانات الأسبوع بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 242 ألفاً.
بينما أشارت البيانات إلى ارتفاع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار ألفي طلب إلى 238.5 ألف، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلب إلى 236.5 ألف.
وقد يرجع بعض الارتفاع في عدد الطلبات المقدمة خلال الأسابيع الماضية لتأثيرات إعصار“هيلين” مع ارتفاع حاد للطلبات في فلوريدا وكارولينا الشمالية، ولكن مع إزالة الأضرار في الأسبوع الأخير، عاودت طلبات إعانة البطالة التراجع.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816535
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