مديرة صندوق النقد تزور مصر خلال 10 أيام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إنها ستزور مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادى، بحسب ما نقلته“رويترز”.
وأوصت“جورجيفا” الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون تأجيل.
موضوعات متعلقة
الحكومة تحدد الوزير المسئول عن إدارة الصندوق السيادى.. من هو؟ المشاط: 2.4% نموًا بالناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى “المالية”: تخصيص أكثر من نصف الإيرادات لجهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وقالت مديرة صندوق النقد، إن اقتصاد مصر يتحمل بالفعل تبعات كبيرة بسبب الأحداث فى غزة والسودان.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه الحكومة بمراجعة بنود برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى إذا كان يضع الناس فى وضع غير محتمل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف مراجعة توقيتات ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تم وضعه بمستهدفات وتوقيتات محددة، ولكن ظهرت مستجدات مثل حرب غزة وحرب لبنان وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتابع رئيس الوزراء:“بعثة صندوق النقد الدولى سوف تأتى إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وسوف نناقش معهم مراجعة البرنامج”.
وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، اليوم، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الحالى بعد أن تؤتى إجراءت صندوق النقد الإصلاحية ثمارها، وفقاً للوكالة.
MENAFN24102024000202011048ID1108816534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.