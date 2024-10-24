مديرة صندوق النقد تزور مصر خلال 10 أيام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إنها ستزور مصر خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادى، بحسب ما نقلته“رويترز”.

وأوصت“جورجيفا” الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون تأجيل.

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وقالت مديرة صندوق النقد، إن مصر يتحمل بالفعل تبعات كبيرة بسبب الأحداث فى غزة والسودان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه الحكومة بمراجعة بنود برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى إذا كان يضع الناس فى وضع غير محتمل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف مراجعة توقيتات ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تم وضعه بمستهدفات وتوقيتات محددة، ولكن ظهرت مستجدات مثل حرب غزة وحرب لبنان وتراجع إيرادات قناة السويس.

وتابع رئيس الوزراء:“بعثة صندوق النقد الدولى سوف تأتى إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وسوف نناقش معهم مراجعة البرنامج”.

وأظهر استطلاع لوكالة رويترز، اليوم، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الحالى بعد أن تؤتى إجراءت صندوق النقد الإصلاحية ثمارها، وفقاً للوكالة.