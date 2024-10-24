جالينيكا للأدوية تحقق نموًا قويًا على مدار 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهدت شركة تشغيل الصيدليات وتجارة الأدوية جالينيكا زيادة في إيراداتها بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 2.86 مليار فرنك في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024. ونقل راديو“لاك” السويسري عن بيان للشركة، اليوم الخميس- أن الربع الثالث حقق نموا أيضًا، حيث بلغت إيراداته حوالي 964 مليونًا.
وقالت الشركة التي يقع مقرها في برن، إن هذه النتيجة مدعومة بمبيعات الأدوية المضادة لنزلات البرد.
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غير أن استمرار البدائل الحيوية ساهم في إبطاء النمو. واستقر معدل الاستبدال العام في صيدليات جالينيكا عند 80.3% في نهاية سبتمبر. ولم يكن للحصة المتعلقة بالتوزيع المنقح للأدوية الموصوفة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2024، أي تأثير كبير على تطور مبيعات جالينيكا حتى نهاية سبتمبر.
وحقق قطاع المنتجات والرعاية صافي مبيعات بقيمة 1.24 مليار دولار على مدى تسعة أشهر، بزيادة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما قطاع الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات فقد حقق مبيعات بلغت 2.36 مليار (+4.5%).
وبزيادة قدرها 4.1%، تجاوز جالينيكا نمو سوق الأدوية بأكمله، والذي بلغ 2.9%، حسبما جاء في البيان الصحفي.
وأكدت شركة جالينكا توقعاتها للسنة المالية 2024 بتحقيق نمو في مبيعاتها يتراوح بين 3% و5%، وفي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 8% و11%.
يذكر أن الأرقام التى نشرتها جالينيكا لمدة تسعة أشهر هي الأولى من نوعها. ومنذ هذا العام، نشرت الشركة نتائج مؤقتة فقط. ونتيجة لذلك، لم تتوفر أرقام العام السابق وامتنع معظم المحللين عن إجراء تقديرات. المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816533
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