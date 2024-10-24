جالينيكا للأدوية تحقق نموًا قويًا على مدار 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت شركة تشغيل الصيدليات وتجارة الأدوية جالينيكا زيادة في إيراداتها بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 2.86 مليار فرنك في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024. ونقل راديو“لاك” السويسري عن بيان للشركة، اليوم الخميس- أن الربع الثالث حقق نموا أيضًا، حيث بلغت إيراداته حوالي 964 مليونًا.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في برن، إن هذه النتيجة مدعومة بمبيعات الأدوية المضادة لنزلات البرد.

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غير أن استمرار البدائل الحيوية ساهم في إبطاء النمو. واستقر معدل الاستبدال العام في صيدليات جالينيكا عند 80.3% في نهاية سبتمبر. ولم يكن للحصة المتعلقة بالتوزيع المنقح للأدوية الموصوفة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو 2024، أي تأثير كبير على تطور مبيعات جالينيكا حتى نهاية سبتمبر.

وحقق قطاع المنتجات والرعاية صافي مبيعات بقيمة 1.24 مليار دولار على مدى تسعة أشهر، بزيادة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما قطاع الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات فقد حقق مبيعات بلغت 2.36 مليار (+4.5%).

وبزيادة قدرها 4.1%، تجاوز جالينيكا نمو سوق الأدوية بأكمله، والذي بلغ 2.9%، حسبما جاء في البيان الصحفي.

وأكدت شركة جالينكا توقعاتها للسنة المالية 2024 بتحقيق نمو في مبيعاتها يتراوح بين 3% و5%، وفي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 8% و11%.

يذكر أن الأرقام التى نشرتها جالينيكا لمدة تسعة أشهر هي الأولى من نوعها. ومنذ هذا العام، نشرت الشركة نتائج مؤقتة فقط. ونتيجة لذلك، لم تتوفر أرقام العام السابق وامتنع معظم المحللين عن إجراء تقديرات. المصدر: