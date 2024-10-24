هل يمكن لمجموعة البريكس+ أن تساعد العالم فى الانتقال إلى الحياد المناخى؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير أن تجمع البريكس الاقتصادي الذي أنشأته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا يحتل مركز القوة، بينما تنفق أغنى دول العالم مليارات الدولارات لتحويل اقتصاداتها بعيدا عن الوقود الأحفوري، وذلك لأن أعضاء مجموعة بريكس يحتلون المركز المهيمن في كل من إنتاج وتوافر المعادن الخام الأساسية اللازمة لإنتاج سلع الطاقة النظيفة مثل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، فعلى سبيل المثال، تحظى البرازيل والصين بأكبر احتياطيات في العالم من الجرافيت الطبيعي، والذي يستخدم في البطاريات الكهربائية.

وقال التقرير -الذي كتبه“أندريه بروتو وهو باحث اقتصادي في مؤسسة سانت جالن السويسرية والمعني بالأبحاث حول تحرير التجارة الدولية والسياسة التجارية” فضلا عن تفاعلاتها مع الأسواق المالية وأسواق العمل ونشر على البوابة الاليكترونية لبريكس – إن هذا العام، سيعزز إضافة خمسة أعضاء جدد في مجموعة البريكس -بما في ذلك الدول الغنية بالموارد مثل مصر والمملكة العربية السعودية- مكانة المجموعة كلاعب حاسم في السباق العالمي نحو التخفيف من آثار تغير المناخ.

موضوعاتسهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر داو جونز للتراجع ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025

واستعرض التقرير الكيفية التي يوفر بها الطلب العالمي المتزايد على سلع الطاقة المتجددة ميزة استراتيجية للدول الغنية بالموارد في مجموعة البريكس+ حيث تساءل: ما الدور الذي تلعبه أعضاء مجموعة البريكس في التحول المناخي؟

وقال إن الصين تعد اليوم، أكبر منتج في العالم لستة عشر معدنا وعنصرا تعتبرها حكومة الولايات المتحدة“حاسمة”، وحاليا، تمثل بكين 60% من إجمالي الإنتاج العالمي من الليثيوم والكوبالت، واللذين يستخدما في البطاريات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، تعد الصين منتجا مهيمنا للإتريوم والغاليوم والمغنيسيوم والتنغستن والبزموت. وتزخر الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة البريكس باحتياطيات عميقة من المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك: البرازيل، التي تنتج 10% من الجرافيت العالمي – وهو مكون رئيسي في بطاريات الليثيوم أيون.

وكذلك جنوب إفريقيا وروسيا، اللتان تنتجان مجتمعتين 83٪ من البلاتين العالمي المستخدم في بطاريات الجيل التالي. أما عن الهند، فهي منتج رئيسي للعناصر الأرضية النادرة مثل الباريت والكروم والتيتانيوم.

واستعرض التقرير دور الأعضاء الجدد في مجموعة البريكس+ والكيفية التي سيؤثر بها انضمامهم على التجارة في المعادن النادرة، قائلا إنه في يناير 2024، وافق أعضاء مجموعة البريكس على ضم خمسة مشاركين جدد – مصر وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا. ومن شأن إضافة هؤلاء الأعضاء أن تزيد من هيمنة المجموعة على سوق المعادن النادرة العالمية، مشيرا إلى أن مجموعة البريكس + تضم 72% من المعادن النادرة في العالم، وفقا لبيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن. وتمثل الكتلة الجديدة 75% من المنجنيز في العالم و50% من الجرافيت في العالم و28% من النيكل في العالم، و10% من النحاس في العالم.

وأشار التقرير إلى أنه في المستقبل، تعمل دول البريكس + – مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – بنشاط على توسيع استكشافها لمعادن نادرة أخرى مثل الذهب والنحاس والنيكل. واستشهد بمصر التي حددت احتياطيات ضخمة من صخور الفوسفات، وهو عنصر أساسي في بطاريات الليثيوم أيون.

وتمثل دول مجموعة السبع 57٪ من الطلب العالمي على مواد البناء المقاومة للتآكل التي تنتجها دول مجموعة البريكس. وعلى مدى النصف عقد الماضي، وقعت اقتصادات مجموعة السبع – والتي تشمل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – 40 اتفاقية مع دول تورد مواد البناء المقاومة للتآكل. ويعد الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا نشطا بشكل خاص مع 14 اتفاقية من هذا القبيل.

واختتم المقال قائلا إنه من المستحسن أن يراقب المديرون التنفيذيون التطورات الجيوسياسية وسياسات التجارة التي قد تؤثر على توافر الموارد. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمديرين التنفيذيين الاستمرار في التواصل مع صناع السياسات في مجموعة البريكس+ لبناء الدعم للسياسات التجارية المواتية ودعم سلاسل توريد منتجات إدارة الموارد الطبيعية.