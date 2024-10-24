داو جونز ينخفض وحيدًا مع تقييم نتائج أعمال الشركات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر للتراجع ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية صندوق النقد يتوقع نمو أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، بعد خسائر كبيرة خلال جلسة الأمس، في ظل تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات وآفاق السياسة النقدية.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.30% أو 131 نقطة إلى 42383 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% أو 11 نقطة إلى 5809 نقاط، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.60% أو 106 نقاط إلى 18380 نقطة.

وقفز سهم“تسلا” بنسبة 16.85% إلى 249.66 دولار، بعدما كشفت صانعة السيارات الكهربائية عن نتائج أعمال قوية تزامنت مع نمو التسليمات.

فيما هبط سهم“آي بي إم” بنسبة 6.95% إلى 216.53 دولار، بعدما سجلت خسارة فصلية، وتراجع سهم“بوينج” بنسبة 1.50% إلى 154.69 دولار، بعد انهيار المحادثات مع العمال المحتجين.

ويأتي ذلك بعد ضغوط قوية على المؤشرات في جلسة الأربعاء، حيث انخفض“داو جونز” بأكثر من 400 نقطة، وهو أسوأ أداء منذ أوائل سبتمبر، فيما هبط مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنسبة 1% و1.6%.

حتى الآن، أعلنت أكثر من 32% من الشركات المدرجة بمؤشر“إس آند بي 500” عن نتائج أعمالها للربع الثالث، ومن بين هذه الشركات، تجاوزت 76% توقعات المحللين، وفقًا لـ“فاكت ست”.

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