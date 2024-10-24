داو جونز ينخفض وحيدًا مع تقييم نتائج أعمال الشركات - جريدة البورصة

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تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، بعد خسائر كبيرة خلال جلسة الأمس، في ظل تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات وآفاق السياسة النقدية.
وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.30% أو 131 نقطة إلى 42383 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.20% أو 11 نقطة إلى 5809 نقاط، وصعد مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.60% أو 106 نقاط إلى 18380 نقطة.
وقفز سهم“تسلا” بنسبة 16.85% إلى 249.66 دولار، بعدما كشفت صانعة السيارات الكهربائية عن نتائج أعمال قوية تزامنت مع نمو التسليمات.
فيما هبط سهم“آي بي إم” بنسبة 6.95% إلى 216.53 دولار، بعدما سجلت خسارة فصلية، وتراجع سهم“بوينج” بنسبة 1.50% إلى 154.69 دولار، بعد انهيار المحادثات مع العمال المحتجين.
ويأتي ذلك بعد ضغوط قوية على المؤشرات في جلسة الأربعاء، حيث انخفض“داو جونز” بأكثر من 400 نقطة، وهو أسوأ أداء منذ أوائل سبتمبر، فيما هبط مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”ناسداك” بنسبة 1% و1.6%.
حتى الآن، أعلنت أكثر من 32% من الشركات المدرجة بمؤشر“إس آند بي 500” عن نتائج أعمالها للربع الثالث، ومن بين هذه الشركات، تجاوزت 76% توقعات المحللين، وفقًا لـ“فاكت ست”.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816531
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