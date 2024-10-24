التجارى الدولى يوقع تسهيل ائتمانى متوسط الأجل مع Flex Asepto Egypt - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك التجارى الدولى“CIB”، عن توقيع عقد تسهيل ائتمانى مع إحدى شركات مجموعة U Flex للتعبئة والتغليف وذلك لدعم مشروع“Flex Asepto Egypt”، الذى سيكون أول مصنع
لتعبئة السوائل المعقمة فى مصر.
وقع على العقد كل من عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وأشوك كومار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، وحضر مراسم التوقيع حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.
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وقال عمرو الجناينى، إن الشراكة بين CIB وU Flex تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات المصرية، وتابع:“توقيع عقد التمويل لمشروع Flex Asepto Egypt يأتى فى إطار جهودنا المشتركة لتطوير قطاع الصناعة فى مصر، مما يسهم بشكل مباشر فى زيادة الثروة الوطنية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصرى”.
وقال أشوك كومار، إنهم سعداء بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع CIB لدعم مجموعة Uflex مما يساهم فى تنفيذ خططهم التوسعية داخل مصر ودعم إمكانيات نموها.
يُعتبر مشروع“Flex Asepto Egypt” جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمصر، التى تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلى ودعم التوطين، مع السعى لخلق فرص جديدة للنمو الصناعى وتعزيز الصادرات المصرية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى على المستوى العالمى.
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