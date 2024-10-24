التجارى الدولى يوقع تسهيل ائتمانى متوسط الأجل مع Flex Asepto Egypt - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك التجارى الدولى“CIB”، عن توقيع عقد تسهيل ائتمانى مع إحدى شركات مجموعة U Flex للتعبئة والتغليف وذلك لدعم مشروع“Flex Asepto Egypt”، الذى سيكون أول لتعبئة السوائل المعقمة فى مصر.

وقع على العقد كل من عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وأشوك كومار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة U Flex، وحضر مراسم التوقيع حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

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وقال عمرو الجناينى، إن الشراكة بين CIB وU Flex تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات المصرية، وتابع:“توقيع عقد التمويل لمشروع Flex Asepto Egypt يأتى فى إطار جهودنا المشتركة لتطوير قطاع الصناعة فى مصر، مما يسهم بشكل مباشر فى زيادة الثروة الوطنية وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصرى”.

وقال أشوك كومار، إنهم سعداء بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع CIB لدعم مجموعة Uflex مما يساهم فى تنفيذ خططهم التوسعية داخل مصر ودعم إمكانيات نموها.

يُعتبر مشروع“Flex Asepto Egypt” جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمصر، التى تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلى ودعم التوطين، مع السعى لخلق فرص جديدة للنمو الصناعى وتعزيز الصادرات المصرية، مما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى على المستوى العالمى.