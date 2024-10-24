نمو النشاط الاقتصادى الأمريكى فى بداية الربع الرابع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر للتراجع ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية صندوق النقد يتوقع نمو أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025

نما النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في بداية الربع الرابع، مدفوعًا بقطاع الخدمات، وتحسن أداء التصنيع رغم انكماش القطاع للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب القراءة الأولية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب عند 54.3 نقطة خلال أكتوبر، من قراءة الشهر السابق البالغة 54 نقطة، وهو أعلى مستوى في شهرين.

يأتي ذلك مع زيادة مؤشر مديري المشتريات الصناعي هذا الشهر عند 47.8 نقطة من قراءة سبتمبر البالغة 47.3 نقطة، متجاوزًا التوقعات بارتفاعه إلى 47.5 نقطة، ليسجل القطاع أعلى مستوى للنشاط خلال شهرين.

وصعد مؤشر مدير المشتريات الخدمي إلى 55.3 نقطة خلال الشهر الجاري، من قراءة سبتمبر البالغة 55.2 نقطة، في مقابل توقعات رجحت تسجيله 55 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء، ارتفاع الطلبيات الجديدة للسلع والخدمات بأسرع وتيرة في 17 شهرًا، مع نمو المبيعات وزيادة الطلب، كما زاد متوسط الأسعار بأدنى وتيرة شهرية منذ مايو 2020.

وتحسنت التوقعات المستقبلية لبيئة الأعمال، حيث بلغت أعلى مستوى لها خلال 16 شهرًا في قطاع الخدمات وأعلى مستوى خلال 9 أشهر في قطاع التصنيع، وزادت توقعات النمو الاقتصادي العام المقبل لأعلى مستوى في 29 شهرًا.

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