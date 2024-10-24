نمو النشاط الاقتصادى الأمريكى فى بداية الربع الرابع - جريدة البورصة

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نما النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في بداية الربع الرابع، مدفوعًا بقطاع الخدمات، وتحسن أداء التصنيع رغم انكماش القطاع للشهر الثالث على التوالي.
وبحسب القراءة الأولية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب عند 54.3 نقطة خلال أكتوبر، من قراءة الشهر السابق البالغة 54 نقطة، وهو أعلى مستوى في شهرين.
يأتي ذلك مع زيادة مؤشر مديري المشتريات الصناعي هذا الشهر عند 47.8 نقطة من قراءة سبتمبر البالغة 47.3 نقطة، متجاوزًا التوقعات بارتفاعه إلى 47.5 نقطة، ليسجل القطاع أعلى مستوى للنشاط خلال شهرين.
وصعد مؤشر مدير المشتريات الخدمي إلى 55.3 نقطة خلال الشهر الجاري، من قراءة سبتمبر البالغة 55.2 نقطة، في مقابل توقعات رجحت تسجيله 55 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء، ارتفاع الطلبيات الجديدة للسلع والخدمات بأسرع وتيرة في 17 شهرًا، مع نمو المبيعات وزيادة الطلب، كما زاد متوسط الأسعار بأدنى وتيرة شهرية منذ مايو 2020.
وتحسنت التوقعات المستقبلية لبيئة الأعمال، حيث بلغت أعلى مستوى لها خلال 16 شهرًا في قطاع الخدمات وأعلى مستوى خلال 9 أشهر في قطاع التصنيع، وزادت توقعات النمو الاقتصادي العام المقبل لأعلى مستوى في 29 شهرًا.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816529
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