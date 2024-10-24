البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على انخفاض - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت الأردنية تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.03%؛ لتصل إلى مستوى 2403 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1733 صفقة.

موضوعاتسهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر للتراجع ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية صندوق النقد يتوقع نمو أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

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