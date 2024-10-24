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البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على انخفاض - جريدة البورصة

10/24/2024 2:43:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.03%؛ لتصل إلى مستوى 2403 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1733 صفقة.

موضوعات متعلقة سهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر داو جونز للتراجع ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

المصدر:

MENAFN24102024000202011048ID1108816528

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