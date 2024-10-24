البورصة الأردنية تنهى تعاملاتها على انخفاض - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أغلقت البورصة
الأردنية تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.03%؛ لتصل إلى مستوى 2403 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1733 صفقة.
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ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816528
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