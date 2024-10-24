سهم تسلا يقفز بأعلى وتيرة فى 3 سنوات - جريدة البورصة

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ارتفع سهم“تسلا” بشكل حاد خلال تعاملات الخميس، متجهًا نحو تسجيل أفضل أداء يومي منذ سنوات، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية فاقت توقعات المحللين.
وصعد السهم بنسبة 15.65% إلى 247.38 دولار، بعدما لامس 251.10 دولار في وقت سابق، متجهًا نحو تسجيل أفضل أداء يومي منذ جلسة 9 مارس 2021 عندما قفز بنحو 19.6%.
كما يعد هذا أفضل أداء للسهم يعقب إعلان نتائج الأعمال الفصلية منذ ارتفع بنسبة 17.7% بعد الكشف عن الأداء المالي للربع الثالث من عام 2019، وفقًا لـ“داو جونز ماركت داتا”.
وأعلنت“تسلا” عقب إغلاق جلسة الأربعاء، ارتفاع ربحية السهم خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 72 سنتًا مقابل توقعات ببلوغها 58 سنتًا للسهم.
كما أعلنت صانعة السيارات الكهربائية تسليم 462.9 ألف مركبة في الربع الثالث بزيادة 6%، لتواصل بذلك اتجاهها الصعودي للربع الثاني على التوالي.
وكتب محللو“بايبر ساندلر” في مذكرة اليوم:“كشفت الشركة عن معلومات أكثر من المعتاد، خاصة فيما يتعلق بتوقعات عام 2025، بينما أكدت خططها لإطلاق مركبة جديدة في النصف الأول من عام 2025”.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816527
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