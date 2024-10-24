سهم تسلا يقفز بأعلى وتيرة فى 3 سنوات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر للتراجع ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية صندوق النقد يتوقع نمو أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025

ارتفع سهم“تسلا” بشكل حاد خلال تعاملات الخميس، متجهًا نحو تسجيل أفضل أداء يومي منذ سنوات، بعدما كشفت الشركة عن نتائج أعمال فصلية فاقت توقعات المحللين.

وصعد السهم بنسبة 15.65% إلى 247.38 دولار، بعدما لامس 251.10 دولار في وقت سابق، متجهًا نحو تسجيل أفضل أداء يومي منذ جلسة 9 مارس 2021 عندما قفز بنحو 19.6%.

كما يعد هذا أفضل أداء للسهم يعقب إعلان نتائج الأعمال الفصلية منذ ارتفع بنسبة 17.7% بعد الكشف عن الأداء المالي للربع الثالث من عام 2019، وفقًا لـ“داو جونز ماركت داتا”.

وأعلنت“تسلا” عقب إغلاق جلسة الأربعاء، ارتفاع ربحية السهم خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 72 سنتًا مقابل توقعات ببلوغها 58 سنتًا للسهم.

كما أعلنت صانعة السيارات الكهربائية تسليم 462.9 ألف مركبة في الربع الثالث بزيادة 6%، لتواصل بذلك اتجاهها الصعودي للربع الثاني على التوالي.

وكتب محللو“بايبر ساندلر” في مذكرة اليوم:“كشفت الشركة عن معلومات أكثر من المعتاد، خاصة فيما يتعلق بتوقعات عام 2025، بينما أكدت خططها لإطلاق مركبة جديدة في النصف الأول من عام 2025”.

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