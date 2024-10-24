صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يواجه خطر النمو البطيء والدين المرتفع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت رئيسة صندوق النقد الدولي“كريستالينا جورجيفا” إن الدين العالمي في طريقه لتجاوز تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفة أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأكدت“كريستالينا جورجيفا” أن هذه الأرقام تثير القلق، حيث أن الاقتصادات قد تجد نفسها عالقة في حلقة من النمو البطيء والدين المرتفع، مما يؤثر على وفرص العمل، ويقلل من قدرة الحكومات على الاستثمار في مجالات حيوية مثل دعم الأسر ومواجهة التحديات طويلة الأمد كالتغير المناخي.

موضوعاتسهم IBM ينخفض بأكثر من 6% ويقود مؤشر داو جونز للتراجع ارتفاع المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد أنجولا بنسبة 2.8% فى عام 2025

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم ضمن الاجتماعات السنوية للصندوق تناولت فيه السياسات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة .

وأشارت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام من المتوقع أن يصل إلى 3.2%، ولكنها حذرت من أن هذا النمو قد يتباطأ إلى 2.1% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي نسبة تعد الأدنى في الآفاق المتوسطة الأجل منذ عقود، وأكدت أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة أكثر تفتتًا، مما يضعف من قدرته على التحول إلى محرك قوي للنمو .

واوضحت أهمية العمل الذي يقوم به أعضاء صندوق النقد الدولي، وأثنت على جهودهم في ظل عالم يتسم بالإضطراب والحروب، معربة عن أسفها العميق للتأثيرات السلبية التي يواجهها الناس في مناطق الصراع مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا، حيث تترك هذه الصراعات آثارًا مأساوية على الأفراد والمجتمعات ، في الوقت الذي اظهر فيه الاقتصاد العالمي قوة ملحوظة في مواجهة التحديات، حيث يتراجع التضخم العالمي بفضل الجهود المستمرة للبنوك المركزية حول العالم، والتي اتخذت تدابير حاسمة لضبط الأوضاع المالية.

وأضافت أن أسعار الفائدة بدأت في الانخفاض في العديد من الدول، مما يعطي الأمل في حدوث“هبوط سلس” للاقتصاد العالمي وتفادي ركود كبير، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، قالت إن الناس لا يزالون يشعرون بعدم الارتياح بشأن آفاقهم الاقتصادية، حيث أوضحت أن العديد من الأشخاص الذين تحدثت إليهم أبدوا قلقهم من أن اقتصادهم يبدو جيدًا، لكن مشاعر الناس ومزاجهم العام لا يعكس هذا الشعور، وذلك بسبب استمرار معاناتهم من ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي عن الأجندة العالمية الجديدة التي وضعها الصندوق، والتي تهدف إلى تحقيق“هبوط سلس” للاقتصادات العالمية، وكسر حلقة النمو البطيء والدين المرتفع. أوضحت أن الأجندة ترتكز على أولويتين رئيسيتين: الأولى هي ضمان أن يعود التضخم إلى المستويات المستهدفة في كل مكان، مؤكدة أن البنوك المركزية، خاصة في الولايات المتحدة، اتخذت خطوات صحيحة على مسار تخفيف التضخم، لكن التحدي يكمن الآن في إتمام هذه المهمة دون التأثير سلبًا على سوق العمل.

أما الأولوية الثانية، فهي التحرك الآن لمعالجة قضايا الدين والعجز، حيث قالت إنه بعد سنوات من الدعم الضروري لمواجهة الصدمات الاقتصادية، حان الوقت للبدء في إعادة بناء الاحتياطات المالية في معظم الدول، مشيرة إلى أن هذا يمكن تحقيقه بشكل تدريجي، ولكنه يجب أن يبدأ الآن.

وركزت أيضًا على ضرورة أن تقوم الدول بإجراء إصلاحات لتعزيز النمو، مثل تقليص البيروقراطية وتحسين الحوكمة. وأضافت أن هذه الإصلاحات أثبتت فعاليتها في تحقيق فوائد كبيرة في العديد من الدول، حيث أظهرت التحليلات أن هذه الإصلاحات يمكن أن تزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 8% على مدى 40 عامًا في الدول النامية.

وأكدت في كلمتها على أهمية التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والتكنولوجيا، وأكدت أن هاتين القضيتين تشهدان تحولات كبيرة في الاقتصاد العالمي، ولا يمكن مواجهتهما إلا من خلال استجابة عالمية مشتركة. وأضافت أنه من خلال التعاون يمكننا اغتنام الفرص المتاحة وتقليل المخاطر التي تصاحب هذه التحولات.

فيما يتعلق بقضايا الديون، قالت إن هناك تقدمًا قد تحقق في إطار“إطار العمل المشترك” لمجموعة العشرين، والذي يهدف إلى تسريع عملية إعادة هيكلة الديون السيادية للدول المثقلة بالديون. وأضافت أن اللقاء الذي عقده المجلس السيادي العالمي للدين يوم أمس ساهم في جعل عملية إعادة هيكلة الديون أكثر شفافية وسلاسة، ولكنه أقر بضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات ديون خطيرة .

وأشارت إلى أن العديد من أعضاء صندوق النقد الدولي لا يزالون يواجهون أسعار فائدة مرتفعة وتكاليف خدمة دين مرتفعة، ورغم أن الديون ليست غير مستدامة بالكامل، فإن هناك مشكلات سيولة كبيرة. ولهذا السبب، أوضحت أن صندوق النقد الدولي يعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إصلاحات لتحفيز النمو وتعبئة الموارد المحلية، إلى جانب تقديم تمويل مناسب من المؤسسات المالية الدولية وتحفيز التمويل الخاص.

وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، أكدت رئيسة الصندوق على ضرورة حماية المكاسب التي تحققت من خلال التكامل الاقتصادي العالمي، مع ضمان أن يتم توزيع هذه المكاسب بشكل عادل. وأوضحت أن العولمة لم تحقق الفوائد المرجوة للجميع، ويجب معالجة احتياجات الفئات التي لم تستفد بشكل كبير، ومع ذلك، شددت على أهمية الحفاظ على دور التجارة كأداة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، خصوصًا للدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة.

وشددت على التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم لأعضائه لمساعدتهم على تجاوز هذه الأوقات الصعبة. وأشارت إلى أن 97 دولة استفادت من برامج تمويل الصندوق منذ بداية الجائحة، وأن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز مرونة الصندوق وقدرته على تقديم التمويل اللازم للدول المحتاجة.

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