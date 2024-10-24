ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 80 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أكتوبر، وهو أكثر من التوقعات بزيادتها 61 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.785 تريليونات قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 2.9% أو نحو 106 مليارات قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 4.6% أو نحو 167 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.618 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN24102024000202011048ID1108816525
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