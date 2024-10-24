المشاط: 2.4% نموًا بالناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4% في العام المالي الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن التوقعات الاقتصادية لمصر تظل إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
جاء ذلك خلال مُشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، حيث التقت بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية ، التي تعد واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية.
موضوعات متعلقة
الحكومة تحدد الوزير المسئول عن إدارة الصندوق السيادى.. من هو؟ مديرة صندوق النقد تزور مصر خلال 10 أيام “المالية”: تخصيص أكثر من نصف الإيرادات لجهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
كما عقدت المشاط اجتماعًا مع مجموعة بنك (جي بي مورجان) العالمية وعدد من المستثمرين؛ لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
MENAFN24102024000202011048ID1108816524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.