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المشاط: 2.4% نموًا بالناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى - جريدة البورصة

10/24/2024 2:43:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4% في العام المالي الماضي بسبب التوترات الجيوسياسية والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس الماضي، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن التوقعات الاقتصادية لمصر تظل إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.

جاء ذلك خلال مُشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2024 بواشنطن، حيث التقت بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية ، التي تعد واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية.

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كما عقدت المشاط اجتماعًا مع مجموعة بنك (جي بي مورجان) العالمية وعدد من المستثمرين؛ لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر في إطار الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.


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